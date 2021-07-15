"Kıb-Tek çalışanı görevi başında yaralandı"

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanı Kemal Özikiz’in bugün öğle saatlerinde iş kazası geçirdiğini duyurdu.

Görevi başında yaralanan Özikiz’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildiren Özkıraç, şunları ifade etti, “Arkadaşımıza geçmiş olsun dileriz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Her koşulda ve şartlarda topluma daha sağlıklı hizmet verebilmek için fedakarca çalışan tüm ekiplerimizin iş güvenliği ile ilgili tüm radikal kararların alınması için tüm ilgilileri göreve davet ediyoruz.”