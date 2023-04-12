KIB-TEK çalışanı sabotajdan tutuklandı

Gazimağusa’da aranan bir kişiyle birlikte, bölgedeki 7 trafoya dıştan müdahale ederek, devre dışı bırakan Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu (KIB-TEK) çalışanı B.G., tutuklandı.

Gazimağusa’da aranan bir kişiyle birlikte, bölgedeki 7 trafoya dıştan müdahale ederek, devre dışı bırakan ve bölgede elektirik kesintisi yaratan Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu (KIB-TEK) çalışanı B.G., tutuklandı.

İncelenen kamera kayıtları sonucu gözaltına alınıp sorgulanan B.G., bugün öğleden sonra, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Soruşturmasını çok yönlü yürüten polis, B.G. aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin etti.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıyı, incelenen kamera kayıtları sonucu tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Löğmen Yücetürk, meseleyle ilgili aradığı bir kişinin daha olduğunu belirterek, zanlının 10 Nisan’da aranan kişiyle birlikte, bölgedeki ayrı ayrı 7 trafoya şahsi aracıyla giderek, trafoları kapattığını kaydetti.

Yücetürk, henüz yeni başlayan tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti. Mahkeme, tahkikatın selameti için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi