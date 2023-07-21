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Kıb-Tek çalışanlarına polis engeli!

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Kıb-Tek çalışanlarına polis engeli!
Kıb-Tek çalışanlarına polis engeli!

Kıb-Tek çalışanlarına polis engeli!

İşte EL-SEN'in yaptığı açıklama;

Tüm bölgelerde bulunan şalt sahaları girişlerine ve Teknecik giriş kapısına konulan polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır.

 Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydının talimatı ile Şalt Sahaları, Trafo Odaları ve Teknecik’te  Kıb-Tek  çalışanlarının arıza yapmaya gittiği esnada polis engeliyle karşılamıştırlar. Kıb-Tek  personeli terör örgütü muamelesi görmektedir.

 

  Bu uygulama sonlandırılmadığı  sürece Kıb-Tek personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır . 







 

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri 

El-Sen Yönetim Kurulu(a)

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