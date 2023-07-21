Kıb-Tek çalışanlarına polis engeli!

İşte EL-SEN'in yaptığı açıklama;

Tüm bölgelerde bulunan şalt sahaları girişlerine ve Teknecik giriş kapısına konulan polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydının talimatı ile Şalt Sahaları, Trafo Odaları ve Teknecik’te Kıb-Tek çalışanlarının arıza yapmaya gittiği esnada polis engeliyle karşılamıştırlar. Kıb-Tek personeli terör örgütü muamelesi görmektedir.

Bu uygulama sonlandırılmadığı sürece Kıb-Tek personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır .













