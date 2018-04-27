Kıb-Tek çalışanlarının 1 yıldır özlük hakları verilmiyor!...

Taner ULUTAŞ

Siyaseten oyalanan ve şahsileştirildiği öne sürülen terfi işlemlerinin başlatılması ve özlük haklarının çalışanlara iade edilmesi istendi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Ersin Görsay, yaptığı açıklamada, "Yine yazmak zorunda kaldım. Adil olmayan her uygulamada hissettiğim duyguları hissediyorum. Bu nedenle yazıyorum, hatırlatıyorum vurguluyorum.Kıb-Tek eski yönetim kurulu Başkanı Hasan Çetin ERÇEN yüzünden Bir yılda bir terfi işlemi yapılamamıştı. Sistemi siyaseten oyalamış ve şahsileştirmişti. Bu nedenle çalışanın özlük hakları siyasete malzeme yapılmıştı. Terfiler yapılmamıştı" dedi.

Ersin Görsav açıklamasına devamla, "Sevgili Elsen Başkanı Umut ÖKSÜZOĞLU size sesleniyorum.Evrak eksiği varsa insanların evraklarını tamamlatır hakları olan terfilerin verilmesinde taraf olursunuz. Eski Yönetim kurulunda bile bu konu bu şekliyle kabul görmüştü ancak yine idarenin oyunları gereği sonuçlandırmadılar" ifadesinde bulundu.

"Çalışanın özlük hakkı siyasete malzeme yapılmamalı. Sizlerin bu konuda duyarlı olacağını düşünürüm kimseyi mağdur etmemeli ve çalışma barışını sağlamalısınız. Bu konuda yeni yönetimle bu zemini umarım oluşturursunuz" diyen Ersin Görsav, "Yönetim biliminde çalışmabarışı, personelin kurumsal aidiyetini yükseltir. Buda kuruma verimlilik olarak yansır. Umarım bunun sağlarsınız. Kolay gelsin başarılar dilerim" dedi.