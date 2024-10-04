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KIB-TEK duyurdu: Borçlu aboneler dikkat

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), eylül ve öncesine ait 675 TL üzerinde borcu olan abonelerinin elektriğinin, 7 Ekim Pazartesi kesileceğini duyurdu.
KIB-TEK duyurdu: Borçlu aboneler dikkat

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), eylül ve öncesine ait 675 TL üzerinde borcu olan abonelerinin elektriğinin, 7 Ekim Pazartesi kesileceğini duyurdu.

KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nün abonelerini uyardığı açıklama şöyle:

“Son ödeme tarihi dolmuş (Eylül 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 7 Ekim 2024 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica olunur.”

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