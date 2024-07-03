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KIB-TEK duyurdu... Bu bölgeler 1 saat elektriksiz kalacak...

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KIB-TEK yarın Girne'de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK duyurdu... Bu bölgeler 1 saat elektriksiz kalacak...

4 Temmuz 2024 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle ; 09:30-10:30 saatleri arasında; Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 

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