  • BIST 5.326,74
  • Altın 1112.53
  • Dolar 18.8756
  • Euro 20.0521
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

KIB-TEK duyurdu... İhaleye çıkılacak!

» »
KIB-TEK’e ihtiyaç duyulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili ihaleye çıkılacak.
KIB-TEK duyurdu... İhaleye çıkılacak!

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) ihtiyaç duyulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili olarak Merkezi İhale Komisyonu (MİK) aracılığıyla ihaleye çıkılmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, OSOS ve hizmet alımının keşif bedelinin 785.000 USD+KDV olarak gösterilirken, Kamu İhale Yasası uyarınca, keşif bedelinin eşik değerin üzerinde olması sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş olmayan işletmelerin de ihaleye katılabileceği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra: "Türk milleti olarak yaralarımızı birlikte saracağız"02 Mart 2023 Perşembe 11:21
  • Avcıoğlu: Ülkenin parça parça peşkeş çekilmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız?02 Mart 2023 Perşembe 10:58
  • Savaşan: Bizi Doğal Afetlerin Yıkıcı Etkisinden Koruyacak Olan Şey Önlemleri Hayata Geçirmektir!02 Mart 2023 Perşembe 10:47
  • Töre ve heyeti Ankara’da…02 Mart 2023 Perşembe 10:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü02 Mart 2023 Perşembe 10:11
  • Döviz güne nasıl başladı? 2 Mart 2023 Perşembe02 Mart 2023 Perşembe 09:43
  • Bugün hava nasıl olacak? 2 Mart 2023 Perşembe02 Mart 2023 Perşembe 09:20
  • KKTC'de Nöbetçi eczaneler...2 Mart 2023 Perşembe02 Mart 2023 Perşembe 09:18
  • Döveç Group Tüm Yardımlarına Ek Olarak Şampiyon Melekler Köyü için 1 Milyon TL Bağışladı01 Mart 2023 Çarşamba 23:02
  • Feyzioğlu, Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti01 Mart 2023 Çarşamba 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti