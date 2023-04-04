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Kıb-Tek elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin, yapılan kasıtlı müdahalelerden meydana geldiğinin ortaya çıktığını açıkladı.
Kıb-Tek elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklanmada, grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan hizmetlerin halka verilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, trafo odalarında bulunan cihazlara yapılmaması gereken topraklama işleminin yapılarak, sistemin devre dışı kalmasına neden olunduğunu belirtilerek, müdahaleleri düzeltmek ve enerji sağlamak için teknik elemanlara yapılan çağrının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi.

Yapılan müdahaleler sonucu halka enerji verilemez duruma gelindiğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan bu hizmet halkımıza verilmeye devam edilmelidir. EL-SEN'in iş başı yapmamasına ve/veya göreve gelmemesine bağlı olarak yaşanan bu mağduriyetten dolayı tüm halkımızdan özür dileriz.”

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