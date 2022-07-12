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KIB-TEK: Elektrik kesintisi olmayacak

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Kıb-Tek Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.
KIB-TEK: Elektrik kesintisi olmayacak

Kıb-Tek'in açıklaması şu şekilde;

"Bugün akşam saatlerinde yanlış bilgi neticesinde servis edilen ve sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yeniden elektrik kesintilerine gidileceği haberleri yayınlanmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere tamamen yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır. 

Santrallarımızda yeterli yakıt stoğumuzun bulunduğunu ve olası bölgesel arızalar dışında herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını belirtmek isteriz."

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