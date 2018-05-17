Kıb-Tek: "Elektrik tasarrufu söz konusu değil"

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) günü değil, geleceği kurtarmanın çalışmaları içerisindedir. Ülkemizde hızla artan enerji talebi ve önümüzdeki yaz aylarında artacak sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimin en yüksek değerlere çıkmasının beklendiği bir gerçektir. Ancak Kıb-Tek’in herhangi bir elektrik tasarrufu yaptığı ve bu nedenle elektrik kesintileri yapıldığı iddiaları doğru değildir.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hastalara randevu veren bilgisayar sisteminin çökmesi ile ilgili bir haberde elektrik kesintilerinin her gün olduğu gibi bir izlenim doğmuştur ki, bu da doğru değildir. Elektrik kesintisi olduğu zaman sistem 20 dakika çökebilir. Ancak Kıb-Tek tam da bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla planlı elektrik kesintilerini önceden kamuoyuna açıklamaktadır.

Kıb-Tek üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü “Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi” yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıylaçalışmaktadır. Bu düzeye çıkabilmek için de hem elektrik hatlarımız, trafolarımız hem de jeneratörlerimizin bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız verilmiştir. Planlı olarak yaptığımız ve basın aracılığıyla halkımıza bilgi verdiğimiz kesintilerin gerçek nedeni budur. Hedefimiz istenmeyen kontrolsüz elektrik kesintilerinin yaşanmamasıdır.

Dünya standartları yılda en çok 14 saat elektrik kesintisini kabul görmekte ve bu saatten çok elektrik kesintisi olması halinde kurumları vatandaş ve/veya şirketlere tazminat ödemeye tabii tutmaktadır. Bu düzeye en kısa sürede çıkabilmek için çalışmaktayız.Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına,duyurduğumuz elektrik kesintileri doğrultusunda gerekli tedbirleri almalarını rica ederiz.

Bir süre daha ülkemizde planlı bakım ve onarım çalışmaları devam edeceğinden, verdiğimiz ve vereceğimiz rahatsızlıklar nedeniyle Kıbrıs Türk halkından özür dileriz."