  • BIST 101.869
  • Altın 184,584
  • Dolar 4,4520
  • Euro 5,2520
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Kıb-Tek: "Elektrik tasarrufu söz konusu değil"

» »
Kıb-Tek bugün basında çıkan "elektrik tasarrufu nedeniyle elektrik kesintisi yapılıyor" iddiasına yanıt verdi. Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şöyle:
Kıb-Tek: "Elektrik tasarrufu söz konusu değil"

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) günü değil, geleceği kurtarmanın çalışmaları içerisindedir. Ülkemizde hızla artan enerji talebi ve önümüzdeki yaz aylarında artacak sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimin en yüksek değerlere çıkmasının beklendiği bir gerçektir. Ancak Kıb-Tek’in herhangi bir elektrik tasarrufu yaptığı ve bu nedenle elektrik kesintileri yapıldığı iddiaları doğru değildir.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hastalara randevu veren bilgisayar sisteminin çökmesi ile ilgili bir haberde elektrik kesintilerinin her gün olduğu gibi bir izlenim doğmuştur ki, bu da doğru değildir. Elektrik kesintisi olduğu zaman sistem 20 dakika çökebilir. Ancak Kıb-Tek tam da bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla planlı elektrik kesintilerini önceden kamuoyuna açıklamaktadır.

Kıb-Tek üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü “Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi” yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıylaçalışmaktadır. Bu düzeye çıkabilmek için de hem elektrik hatlarımız, trafolarımız hem de jeneratörlerimizin bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız verilmiştir. Planlı olarak yaptığımız ve basın aracılığıyla halkımıza bilgi verdiğimiz kesintilerin gerçek nedeni budur. Hedefimiz istenmeyen kontrolsüz elektrik kesintilerinin yaşanmamasıdır.

Dünya standartları yılda en çok 14 saat elektrik kesintisini kabul görmekte ve bu saatten çok elektrik kesintisi olması halinde kurumları vatandaş ve/veya şirketlere tazminat ödemeye tabii tutmaktadır. Bu düzeye en kısa sürede çıkabilmek için çalışmaktayız.Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına,duyurduğumuz elektrik kesintileri doğrultusunda gerekli tedbirleri almalarını rica ederiz.

Bir süre daha ülkemizde planlı bakım ve onarım çalışmaları devam edeceğinden, verdiğimiz ve vereceğimiz rahatsızlıklar nedeniyle Kıbrıs Türk halkından özür dileriz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gidiyor17 Mayıs 2018 Perşembe 16:28
  • Zuhal Topal’ın eşi vatandaşlıktan çıkartıldı17 Mayıs 2018 Perşembe 15:42
  • Denktaş: “Özgürgün ile ilgili Atun soruşturma talep etti”17 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
  • “2018 Avrupa Günü Kutlaması” Cumartesi Selimiye Meydanı’nda17 Mayıs 2018 Perşembe 13:56
  • “4. Gençlik ve Spor Festivali” Cumartesi yapılıyor17 Mayıs 2018 Perşembe 12:49
  • Björnsson: “Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor“17 Mayıs 2018 Perşembe 12:01
  • Akıncı-Erhürman görüşmesinde dövizdeki artış ve ekonomik gelişmeler ele alındı17 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • Akıncı-Erhürman haftalık olağan görüşmesi başladı17 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
  • 17 Mayıs Organizasyon Komitesi Kapanış Etkinliğini Düzenliyor17 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.17 Mayıs 2018 Perşembe 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti