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KIB-TEK elektrikte yaz tarifesine geçiyor: Bu saatlere dikkat!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bu gece yarısından itibaren üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında yaz tarifesine geçiyor.
KIB-TEK elektrikte yaz tarifesine geçiyor: Bu saatlere dikkat!

15 Ekime kadar geçerli olacak yaz tarifesinde ücretler aynı kalacak, yoğun olmayan, normal ve yoğun saatler değişecek.  Yaz döneminde hafta içi en yoğun saat 09.00’da başlayacak, 18.00’de bitecek. Hafta sonu için belirlenen yoğun saat da 14.00’te başlayacak,18.00’de sona erecek.
 

Yoğun olan saatlerde hafta içi Kilowatt saate 1, 2908 TL, hafta sonu 1, 2708 TL ödenecek.

YOĞUN OLMAYAN SAATLER

Yaz tarifesine göre, hafta içi yoğun olmayan saatler 23.00’ten 09.00’a kadar olacak. Bu zaman diliminde Kilowatt saate 0,6508 TL ödenecek.
Hafta sonu yoğun olmayan saatler 02.00’den 09.00’a kadar olacak.  Kilowatt saate 0,6308 TL ödenecek.

NORMAL SAATLER

Hafta içi normal saatler 18.00’den 23.00’e kadar olacak. Kilowatt saate 0,9873 TL ödenecek. Hafta sonu normal saatler 09.00’dan 14.00’e ve 18.00’den 02.00’ye kadar olacak. Kilowatt saate 0, 9873 TL ödenecek.

YOĞUN SAATLER

Hafta içi yoğun saatler 09.00’dan 18.00’e kadar olacak. Kilowatt saate 1, 2908 TL ödenecek. Hafta sonu yoğun saatler 14.00’den 18.00’e kadar olacak. Kilowatt saate 1, 2708 TL ödenecek.

140 BİN KONUT ABONESİ 1 NİSAN’DA OTOMATİK OLARAK 3 ZAMANLI TARİFEYE GEÇİRİLDİ

Üçlü tarife, fazla yakıt tüketiminden kurtulma, Kıb-Tek maliyetlerinde tasarrufa gitme, tüketicinin elektrik faturalarında tasarruf sağlama hedefiyle uygulamaya girdi. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren solar enerji sistemi olanlar ve sosyal yardım alanlar dışındaki yaklaşık 140 bin konut abonesi otomatik olarak 3 zamanlı tarifeye geçirildi

Bu uygulama ile tarife dilimleri de kaldırıldı.  Tüketim arttıkça artan fiyatlara da son verildi. Yeni bir uygulama olarak, 30 gün zarfında 300 kWs’in altında tüketim yapan kullanıcılara, tüketim tutarlarından yüzde 15 indirim yapılıyor.  

Tarife değişiklikleri ilk fatura kesiminden sonra uygulanabileceği için ilk ay tüm konut kullanıcıları bu sistemi kullandı. Ancak bu ayla birlikte aboneler isterlerse bir dilekçeyle tek tarifeye geçebilecek.

YILDA 3 KEZ DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR….

Tarife değişikliği yılda 3 kez yapılabilecek. Tarife değişikliği için kuruma dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

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