  • BIST 114.719
  • Altın 160,673
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,5550
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

KIB-TEK enerji tasarruf eğitimlerinde bin 536 öğrenciye ulaşıldı

»
KIB-TEK enerji tasarruf eğitimlerinde bin 536 öğrenciye ulaşıldı
KIB-TEK tarafından, “El Ele Veriyoruz Enerjimizi Daha Verimli Kullanıyoruz” sloganıyla, “Enerjik Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında geçen yıl Kasım ayında başlatılan “Enerji Tasarruf Eğitimleri’nde bin 536 öğrenciye ulaşıldı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 10 devlet ilkokulunda eğitimlerin tamamlandığını bildiren proje yöneticisi Gizem Volkan,  4. ve 5. sınıflarda okuyan toplam bin 536 çocuğa eğitim verildiğini belirterek, yıl sonuna kadar diğer tüm devlet ilkokullarına da eğitimlerin verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Volkan, şu ana kadar yapılan seminerlerde, öğretmen ve öğrencilerden çok güzel dönüşler alındığını, müdür ve öğretmenlerin verilen eğitimlerin hem eğlendirici hem de öğretici olduğunu kaydettiklerini bildirdi.


Gizem Volkan, verilen seminerlerde amaçlarının; çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi, bu yolla önce ev ekonomisine sonra ülke ekonomisine katkıda bulunması ve enerji verimliliğinin gelecekteki nesillere anlatılmasında etkin rol üstlenmesinin sağlanması olduğunu belirterek, tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiğini vurguladı.

Enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak bilinçli enerji kullanımını çocuklara aktarmanın en önemli sorumluluklarından olduğunu belirtti. Erdoğan şöyle dedi:

“Bu çerçevede ilkokullarda okuyan çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz, genç nesillerimize enerji tasarrufunu erken yaşlarda aşılayabilmek için ilkokullarımızda okuyan binlerce çocuğa video ve diğer görsel faaliyetlerle ulaşılarak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve evlerdeki enerji tüketiminin azaltılması yönündedir.”

Eğitim verilen ilkokullar şöyle:

“Şht. Tuncer İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Alayköy İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ’de Kenyalı öğrenciler kültürel etkinlik düzenledi10 Ocak 2018 Çarşamba 15:24
  • SOS Çocuk Köyü’nde Çok Yönlü Destek Projesi09 Ocak 2018 Salı 17:40
  • YDÜ Öğrencileri Europe Direct (EDIC) İnisiyatifini Ziyaret Etti…09 Ocak 2018 Salı 17:39
  • DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü başarılı öğrencilerinin onur günü09 Ocak 2018 Salı 17:38
  • DAÜTV ve Radyo DAÜ’den atölye çalışması09 Ocak 2018 Salı 17:38
  • Ünlü hukukçu Prof. Dr. Mezzettı DAÜ’yü ziyaret etti09 Ocak 2018 Salı 13:40
  • Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi'nde "Doğu Akdeniz ve KKTC Enerji Güvenliği" masaya yatırıldı09 Ocak 2018 Salı 13:26
  • “Ocak Ayında Artan Grip Salgınlarına Dikkat!..”08 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
  • YDÜ Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Kesit Akademi Dergisinde Yayınlandı08 Ocak 2018 Pazartesi 16:16
  • YDÜ Spor Kulesi’nden Bir Proje Daha: Çevre Sağlığına Katkı Projesi08 Ocak 2018 Pazartesi 16:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti