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KIB-TEK faturaların neden geciktiğini açıkladı

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik faturalarında yaşanan gecikme nedeniyle açıklama yaptı
KIB-TEK faturaların neden geciktiğini açıkladı

KIB-TEK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü

Basın Duyurusu.

Aşağıdaki duyurumuzun tüm basin yayın organlarında yayınlanmasını arz rica ederiz.

Mayıs ayı tüketimlerinin faturalama işlemleri bazı Teknik sıkıntılardan dolayı gecikmiştir.

Mayıs ayı tüketimleri 01-Haziran-2022 tarihi tüketimlerine göre 30 günlük olacak şekilde ve mevcut tarfie ücretleri ile hesaplanmaya başlamıştır.

Abonelerimizin geç okumadan kaynaklı herhangi bir mağduriyeti olmayacağını saygı ile belirtirken faturalama işleminin en geç 24 saat içerisinde tamamlanması için yoğun olarak çalışmakla birlikte, 08-Haziran-2022 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz borçtan dolayı kesme işlemlerimizi de ayni yoğunlukla 10-06-2022 Cuma günü başlatacağımızı ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için abonelerimize gerekli uyarıyı tekrar hatırlatır, yaşanan gecikme için Kurumumuz adına tüm abonelerimizden özür dileriz.

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