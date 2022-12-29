Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Aydın: Yakıcılardaki Arızanın Yol Açtığı Durum Kısa Sürede Giderildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’nde geçtiğimiz gün yaşanan kısa süreli yoğun duman salınımının, iddia edildiği gibi yakıtın kalitesizliğinden değil, kazan yakıcılarındaki kısa sureli arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Arızanın kısa sürede giderildiğini ifade eden Aydın, bazı basın organlarında “Teknecik Elektrik Santralı’nda akaryakıtın kalitesizliğinden dolayı baca gazı salınımı” şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunu kaydetti.

Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne gelen akaryakıtın değerlerinin bağımsız ve uluslararası akredite firma tarafından tahlil edildiğini ve akaryakıtın bu tahlil sonuçlarına göre santral tanklarına boşaltıldığına dikkat çeken Aydın, “Akaryakıtın kalitesiz olduğu ile ilgili belli başlı bazı basın yayın organlarında çıkan maksatlı haberler kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi.