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KIB-TEK Genel Müdürü Aydın: Eğer arızalar giderilmezse planlı kesintiler devam edecek

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KIB-TEK Genel Müdürü Aydın: Eğer arızalar giderilmezse planlı kesintiler devam edecek
KIB-TEK Genel Müdürü Aydın: Eğer arızalar giderilmezse planlı kesintiler devam edecek

Teknecik’te biri gaz tribünü, diğeri termik iki santralin arızalanması nedeniyle dün akşam ülke genelinde planlı kesintiye gidildi.

Teknecik’te biri gaz tribünü, diğeri termik iki santralin arızalanması nedeniyle dün akşam ülke genelinde yine planlı kesintilere gidildi.

Arızanın önceki akşam meydana geldiği; santrallerin çalışmamasından dolayı ülkede 20 megavat enerji açığı oluştuğu belirtilirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çareyi dönüşümlü kesinti yapmakta buldu.

Hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde doğru elektriksiz kalan vatandaşlar yine mağdur oldu.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın; “Eğer arızalar giderilmezse planlı kesintiler devam edecek” dedi.
Aydın, biri gaz tribünü, diğeri termik iki santralin önceki akşam arızalandığını, tamir çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aydın, santraller çalışmadığı için 20 megawat enerji açığı oluştuğunu belirterek, dün akşam saatlerinde yoğun enerji kullanımından dolayı talebin karşılanamadığını, bu nedenle planlı kesintiye gittiklerini ifade etti.

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