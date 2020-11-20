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KIB-TEK Genel Müdürü Erdoğan: “Teknecik’deki tamirat sabaha kadar sürebilir”

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Teknecik Elektrik Santrali ve çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle, santralde meydana gelen yıkımı incelemek üzere bölgeye giden KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, basına kısa bir açıklama yaptı.
KIB-TEK Genel Müdürü Erdoğan: “Teknecik’deki tamirat sabaha kadar sürebilir”

Teknecik Elektrik Santrali ve çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle, santralde meydana gelen yıkımı incelemek üzere bölgeye giden KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, basına kısa bir açıklama yaptı.

Erdoğan, santralin korunma amaçlı olarak devre dışı kaldığını belirtti, tamirat çalışmalarının başladığını söyledi.

Bir direğin yıkıldığını, Girne ile Alaköy arasındaki orta gerilim hatlarında da kırılmalar meydana geldiğini belirten Erdoğan, çalışmaların sabah saatlerine kadar sürebileceğini belirtti.

Ülke genelinde bir kesintinin yaşanmadığını vurgulayan Erdoğan, Alayköy, Dikmen, Çatalköy ve Ozanköy’de kesintiler olduğunu belirtti.

“Yaşananlar beklenmedikti, böylesi şiddette fırtınayı ilk kez yaşadık” diyen Erdoğan, tüm şubelerden ekiplerin bölgeye çağrıldığını, seferber edildiğini belirtti.

Erdoğan, personel arasında sağlık sorunu yaşayan kimsenin olmadığını belirterek, tek tesellilerinin bu olduğunu kaydetti.

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