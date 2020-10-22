KIB-TEK Genel Müdürü görevden alındı

KIB-TEK Yönetim Kurulu, Genel Müdür Ahmet Dargın'ı görevden aldı.

Yenidüzen Gazetesi'ne açıklama yapan Dargın, yönetim tarafından kendisine bu haberin verildiğini ifade etti, yapılanın tamamen siyasi olduğunu belirtti.

“Bu güne kadar sadece KIB-TEK’in siyasetten arınması gerektiğini savundum, bunu söylemeye de her zaman davam edeceğim” diyen Dargın, görevden alınmasının hiçbir geçerli nedeni bulunmadığını dile getirdi.