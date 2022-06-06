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KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan cezaevine gönderildi

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KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan cezaevine gönderildi
KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan cezaevine gönderildi

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve Erdoğan ve şoförü Hüseyin İnce toplam 500 davadan itham edildi.

İki sanık da tutuklandı. Suçlamaları kabul etmedi ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Davanın duruşması yapılacak.

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü Hüseyin İnce’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapılmıştı. Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de Hüseyin İnce’yi sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlü,0ğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda

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