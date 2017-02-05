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“KIB-TEK Genel Müdürünün açıklamaları doğruları yansıtmıyor”

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“KIB-TEK Genel Müdürünün açıklamaları doğruları yansıtmıyor”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen’in Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın kurumla ilgili açıklamalarının doğruları yansıtmadığını öne sürdü.

Öksüzoğlu, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesiyle tarifelerin 20 kuruş ucuzlayacağı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığı görüşünü belirtti.

Öksüzoğlu yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın önceki günkü açıklamalarını eleştirerek, Erdoğan’ın; Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin mevcut tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağını söylediğini ve bu iddiasını güçlendirme adına da birbiriyle çelişen çeşitli rakamlar verdiğini savundu.

Öksüzoğlu, elektrik mühendisi olan Erdoğan’ın yatırım projeleriyle ilgili kapsamlı fizibilite raporu hazırlamanın uzmanlık alanına girmediğini ileri sürdü.

“FİZİBİLİTE RAPORU VAR MI?”

Öksüzoğlu konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Herhangi bir yatırım projesinin kapsamlı fizibilite raporunu hazırlamak, onun uzmanlık alanı değildir. ‘Bakkal hesabı’ yaparak, kablo ile elektrik getirilmesinin tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağını iddia etmesi, aklımızla dalga geçmeye çalışmaktan öteye bir anlam taşımaz.

El-Sen bir kez daha soruyor: TC’den kablo ile elektrik getirilmesiyle ilgili herhangi bir fizibilite raporu var mı? Kablo ile gelecek elektriğin miktarı nedir? Kaç paradan, ne kadar süre ile satılacak? Garantili alım, yani kullanılsa da kullanılmasa da Kıb-Tek’in, yani halkın ödemesi gerekecek alımlar yapılmak zorunda kalınacak mı? EL-SEN ortada en azından henüz böyle bir fizibilite raporu yoktur diyor. Dolayısı ile Erdoğan’ın ortaya koyduğu rakamlar tümden kendi hayalinin ürünüdür. Böyle değilse açıklamasında belirtilen verileri de içeren fizibilite raporu ortaya konup halkımızla paylaşılmalıdır.”

El-Sen Başkanı Öksüzoğlu, elektriğe yapılan ve yapılması önerilen zamların gereksiz olduğunu belirterek derhal geri alınmasını istedi ve “Çözüm yollarını ise defalarca açıkladık. Yine açıklamaktan çekinmeyiz. Yeter ki hükümet, kurum yönetimi ve müdürü istesin ve yapmaya niyetleri olsun” dedi.

Kıb-Tek Müdürü’nün Cratos Hotel’le ilgili açıklamalarını da eleştiren Umut Öksüzoğlu, mahkemenin ürettiği “nizamat” kararında kurumun haklarının korunup korunmadığının Sayıştay ve Ombudsman tarafından incelenmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Trafo alımındaki gecikme tartışmalarına da değinen Öksüzoğlu, “Bu gecikmenin bedelini de yine halkımız parasal olarak ödemiştir ve ödemeye devam edecektir” diyerek, enerji alanında bir gün bile gecikmenin önemli olduğunu, yaşanan 9 aylık gecikmenin kötü yönetimin ta kendisi olduğunu savundu.

Öksüzoğlu, yakıt temini ile ilgili iddialarının gerçek olup olmadığının 12 Şubat 2017’de hep birlikte görüleceğini ifade ederek, “Sendikamızın hangi meşru eylemi nerede ne zaman yapıp yapamayacağına KIB-TEK yönetimi veya müdürü değil; sendikamızın sadece kendi yetkili organları karar verebilir” ifadelerini kullandı.

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