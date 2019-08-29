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Kıb-TEK geriliyor! Kıb-TEK YK, elektrik kesenlerle ilgili disiplin soruşturması açıyor!

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Maliye’nin elektriğini kesen EL-SEN üyeleriyle ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğu ve kurum içinde de disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.Kaynak: KIBTEK Yönetimi’nden ‘Suç duyurusu ve disiplin soruşturmas
Kıb-TEK geriliyor! Kıb-TEK YK, elektrik kesenlerle ilgili disiplin soruşturması açıyor!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Maliye’nin elektriğini kesen EL-SEN üyeleriyle ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğu ve kurum içinde de disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU Yönetim Kurulu Başkanlığı

29 Ağustos 2019

 KAMUOYUNA DUYURU

29 Ağustos 2019 tarihinde (bugün) Maliye Bakanlığının ve bölgedeki diğer tüketicilerin elektrik sistemini besleyen fider’in devre dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında Polis Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu ile ilgili Kurum personelinin haklarında da Kurum içi disiplin soruşturması başlatılmasına karar verilmiştir.”

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