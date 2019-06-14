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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

KIB-TEK Görev Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası 17 Haziran’da başlıyor

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) görev şehitlerini anma amacıyla ilkini düzenlediği bölgeler arası futbol turnuvası 17- 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KIB-TEK Görev Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası 17 Haziran’da başlıyor

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar Göçmenköy Spor Kulübü sahasında oynanacak.

İki gruptan oluşacak turnuvada birinci grupta Lefkoşa Bölge Takımı, Gazimağusa Bölge Takımı; ikinci grupta ise Güzelyurt Bölge Takımı, Girne Bölge Takımı ve Teknecik Santral Takımı yer alıyor.

Maç programı şöyle:

17.06.2019 Pazartesi 18.30: Güzelyurt – Girne

19.06.2019 Çarşamba 18.30:  Lefkoşa – Mağusa
                        
21.06.2019 Cuma 19.30:    Teknecik  – Güzelyurt

24.06.2019 Pazartesi 18.30: Girne – Teknecik
    
28.06.2019 Cuma 18.00: 3.’lük maçı, 19.30: final

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