KIB-TEK Görev Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası 17 Haziran’da başlıyor

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar Göçmenköy Spor Kulübü sahasında oynanacak.
İki gruptan oluşacak turnuvada birinci grupta Lefkoşa Bölge Takımı, Gazimağusa Bölge Takımı; ikinci grupta ise Güzelyurt Bölge Takımı, Girne Bölge Takımı ve Teknecik Santral Takımı yer alıyor.
Maç programı şöyle:
17.06.2019 Pazartesi 18.30: Güzelyurt – Girne
19.06.2019 Çarşamba 18.30: Lefkoşa – Mağusa
21.06.2019 Cuma 19.30: Teknecik – Güzelyurt
24.06.2019 Pazartesi 18.30: Girne – Teknecik
28.06.2019 Cuma 18.00: 3.’lük maçı, 19.30: final
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