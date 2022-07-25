  • BIST 2.548,49
  • Altın 983.622
  • Dolar 17.8209
  • Euro 18.1934
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Kıb-Tek görünen lüzum üzerine Başbakanlığa bağlandığı açıklandı

» »
Kıb-Tek görünen lüzum üzerine Başbakanlığa bağlandığı açıklandı
Kıb-Tek görünen lüzum üzerine Başbakanlığa bağlandığı açıklandı

Kıb-Tek görünen lüzum üzerine Başbakanlığa bağlandığı açıklandı.

Başbakan Ünal Üstel, yaşanan gelişmeler sonrasında görülen lüzum üzerine Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlandığını açıkladı.

Kıb-Tek’in ülke ekonomisi için en kritik kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, Elektrik Kurumu’nun doğru, etkin ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak şekilde, kesintisiz enerji arzının sağlanması için gerekli her türlü çalışmanın Başbakanlık bünyesi altında yapılacağını söyledi.

Üstel, kurumun son dönemde yaşadığı yakıt krizleriyle ilgili, talimatıyla başlatılan soruşturma ve araştırmaların devam ettiğine işaret ederek, yakıt temininde ihmalin olması ya da görev suistimali ortaya çıkması noktasında hesap sorulacağını vurguladı.

Üstel, “her ne isterse olsun son dönemde halkımızın mağdur olmasına ve sıkıntı yaşanmasına neden olanlardan hesap soracağım. Elektrik Kurumu’nun etkin, düzgün ve hesap verebilir bir şekilde kesintisiz enerji arzı sağlaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tamamlanmamış Aşı Dozlarının Tamamlanması Önem Arz Etmektedir25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:46
  • Taşpınar Şehitleri düzenlenen törenle anıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:23
  • Tatar: Federal temelde bir anlaşma kabul edilemez25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:07
  • Anastasiadis İyileşmedi25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:02
  • Erhürman, maaş kesintilerini eleştirdi!25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:50
  • Serdaroğlu: İtirazları Görüşmek İçin Herhangi Bir Randevu Tarihi Verilmedi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:42
  • AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek...25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:35
  • Osman Uzun istifa etti!25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:28
  • Toplam 25 Yangın Meydana Geldi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:19
  • 69 Kaza, 19 Yaralanma25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti