KIB-TEK:: Grev kalktı, mücadele devam edecek

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın UBP- HP Hükümeti’nin uyguladığı grev yasağına uyacağını ancak diğer yasal eylem haklarını kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.

Özkıraç’ın konu ile ilgili ifadeleri şöyle: Yıllardır Kıb-Tek’e Enerji üretimini artırmak için hiçbir yatırım yapmayan Hükümetler yüzünden önümüzdeki kısa bir süre sonra ülkenin karanlıkta kalması ihtimali çok yüksektir.

Bu nedenle EL-SEN uzun zamandan beridir geçmiş Hükümet ve şimdiki Hükümet dahil olmak üzere yapmış olduğu görüşme ve çalışmalar neticesinde bütün uzmanların da onayı alınarak 45 gün içinde ihaleye çıkmak üzere 60 mw lik (4) adet yeni santralın alımı için 6 Eylül 2019 tarihinde Başbakanın’da bilgisi ve onayı ile ekonomi ve enerji bakanı Sn.Hasan Taçoy ile EL-Sen başkanı Kıbilay Özkıraç arasında PROTOKOL imzalanmıştır.

Ancak aradan 82 gün geçmesine rağmen Bakanlık bu attığı imzanın arkasında durmamıştır. Bu nedenle sendikamız EL-Sen 27/11/2019 tarihinde yeniden GREVE gitmek zorunda kalmıştır. İmzasının arkasında durmayan ve yatırım konusunda aciz olan Hükümet GREV yasağı koyarak grevi yasaklamıştır.

Biz sendika ve çalışanlar olarak özellikle halkımızı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacağız ancak bu konuda sonuç alınıncaya kadar diğer yasal eylem haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.