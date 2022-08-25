  • BIST 3.141,09
  • Altın 1028.649
  • Dolar 18.1545
  • Euro 18.1297
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

KIB-TEK ihalesi.. MİK Başkanı: Vicdanım rahat

» »
KIB-TEK akaryakıt ihalesinde pazarlık usulüne geçiliyor. MİK Başkanı Üresin, “vicdanım rahat” dedi, bu yöntemle devletin kazanacağını vurguladı
KIB-TEK ihalesi.. MİK Başkanı: Vicdanım rahat

Kamuoyunun sonucunu dört gözle beklediği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) için 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıt ( max %1 kükürt içerikli Fuel-Oil ) Temini ve Taşıma İhalesi sonuçlanamadı.
Merkezi İhale Komisyonu (MİK)’nun çıktığı ihaleye 7 firmanın teklif atmış, biri zarfların açılması sırasında evrak eksikliği nedeniyle elenmiş geriye kalan 6 firmanın teklifi de değerlendirmeye alınmıştı.
11 Ağustos tarihinde çıkılan ihalenin teklifleri açılmıştı. 14 gün boyunca süren değerlendirmeler sonucunda MİK ihalenin yöntemini değiştirme kararı üretti.

6 teklifte de sıkıntı vardı

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bunun nedenini SES KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan’a anlattı.

“Gerekçeli kararımızı biz ilgili mercilere ilettik” diyen Üresin, şöyle konuştu.

“Bizler için kamuoyu yararı ilk sıradadır. Teklifleri tüm hassasiyetimizle değerlendirdik kurum olarak. Başsavcılık görüşüne ihtiyacımız oldu bu süreçte ve hukiki görüşler de aldık. Teklifleri değerlendirmeye alınan 6 firmanın da tekliflerinde sorunlar olduğunu gördük. Dosyaları zaten görebilirler, gayet açığız bu konuda. Dediğim gibi gerekçeli kararımız da mevcuttur. Firmaların tekliflerinde teknik ve idari şartnamede arananların tamamının yerine getirilmediğini tespit ettik”

“10 günlük bir fırsat tanıyoruz”

Başkan Üresin, pazarlık usulü ile ihaleye çıkma kararı aldıklarını ifade ederek böylelikle tüm firmaların yeniden ihaleye girebileceğini kaydetti.

“10 iş günü ile pazarlık usulü ihaleye çıkıyoruz. Böylelikle en uygun fiyata bu ihaleyi bağlayabileceğiz. Biliyorsunuz bu yöntemle iki teklif alınır. İlk teklifler canlı yayında açılır. İkinci teklifler de ortaya çıkan rakamlara göre verilir. Böylelikle kurum yani devlet kazançlı çıkacak. Ayrıca bu yöntem ile yasal olarak beklemeden kararı da vermiş olabileceğiz. Bizler için önemli olan halkın parasının korunmasıdır”
“Katılımcılara da sizler aracılığıyla seslenmek istiyorum” diyen Başkan Halis Üresin şu uyarıda bulundu:

“Şartnamelerle ilgili firmalar birbirleri ile görüş alış verişi yapıyorlar. Bundan dolayı yanlışlıklar yapılabiliyor. Tekliflerini kuruta atmadan önce bizlerle iletişim halinde olurlarsa yanlışlıkları da önlemiş oluruz”.

“Vicdanen rahatım”

MİK Başkanı Üresin, ihalenin iptali noktasında üretilen karar sonrasında “Vicdanen rahatım” dedi ve pazarlık usulü ile yapılacak ihaleden kazançlı devlet olacağını yineledi.

11 Ağustos’ta açılan tekliflerde rakamlar şu şekildeydi:
Sideral: 58.28 Dolar
İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 60 dolar
Hayati Özok: 38 dolar
SAO Ticaret: 99 Dolar
Sülem Sistem Elektrik Ltd.: 32.80 Dolar
Gulf Unker Petrol: 47 Dolar

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beklenen ödeme bugün yapıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 14:07
  • Özersay: Halkın yararına yasama faaliyeti yapmaları mümkün değil25 Ağustos 2022 Perşembe 12:46
  • Rahvancıoğlu: Belediyeler Yasa Tasarısı; Ankara'nın Emri, UBP-DP-YDP'nin Kavli İle Bu Topluma Dayatılmaya25 Ağustos 2022 Perşembe 12:38
  • Kudret Özersay: Gayrimeşru bir hükümetle "ortak akıl" aranmaz, "birlikte çalışılmaz, çalışılmamalı"25 Ağustos 2022 Perşembe 12:35
  • Futbolda transfer dönemi uzatıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 12:04
  • 'KIBTEK yakıt ihalesi iptal edildi' 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:04
  • Tatar: Halkımızın lehine, önemli bir kazanım25 Ağustos 2022 Perşembe 10:14
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Bir çuval inciri berbat ettiler25 Ağustos 2022 Perşembe 08:44
  • BES Başkanı Yalınkaya’nın Meclise girişi yasaklandı!25 Ağustos 2022 Perşembe 08:42
  • "Keşke Tufan hoca da kürsüyü işgal etseydi"25 Ağustos 2022 Perşembe 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti