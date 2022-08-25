KIB-TEK ihalesi.. MİK Başkanı: Vicdanım rahat

Kamuoyunun sonucunu dört gözle beklediği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) için 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıt ( max %1 kükürt içerikli Fuel-Oil ) Temini ve Taşıma İhalesi sonuçlanamadı.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK)’nun çıktığı ihaleye 7 firmanın teklif atmış, biri zarfların açılması sırasında evrak eksikliği nedeniyle elenmiş geriye kalan 6 firmanın teklifi de değerlendirmeye alınmıştı.

11 Ağustos tarihinde çıkılan ihalenin teklifleri açılmıştı. 14 gün boyunca süren değerlendirmeler sonucunda MİK ihalenin yöntemini değiştirme kararı üretti.

6 teklifte de sıkıntı vardı

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bunun nedenini SES KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan’a anlattı.

“Gerekçeli kararımızı biz ilgili mercilere ilettik” diyen Üresin, şöyle konuştu.

“Bizler için kamuoyu yararı ilk sıradadır. Teklifleri tüm hassasiyetimizle değerlendirdik kurum olarak. Başsavcılık görüşüne ihtiyacımız oldu bu süreçte ve hukiki görüşler de aldık. Teklifleri değerlendirmeye alınan 6 firmanın da tekliflerinde sorunlar olduğunu gördük. Dosyaları zaten görebilirler, gayet açığız bu konuda. Dediğim gibi gerekçeli kararımız da mevcuttur. Firmaların tekliflerinde teknik ve idari şartnamede arananların tamamının yerine getirilmediğini tespit ettik”

“10 günlük bir fırsat tanıyoruz”

Başkan Üresin, pazarlık usulü ile ihaleye çıkma kararı aldıklarını ifade ederek böylelikle tüm firmaların yeniden ihaleye girebileceğini kaydetti.

“10 iş günü ile pazarlık usulü ihaleye çıkıyoruz. Böylelikle en uygun fiyata bu ihaleyi bağlayabileceğiz. Biliyorsunuz bu yöntemle iki teklif alınır. İlk teklifler canlı yayında açılır. İkinci teklifler de ortaya çıkan rakamlara göre verilir. Böylelikle kurum yani devlet kazançlı çıkacak. Ayrıca bu yöntem ile yasal olarak beklemeden kararı da vermiş olabileceğiz. Bizler için önemli olan halkın parasının korunmasıdır”

“Katılımcılara da sizler aracılığıyla seslenmek istiyorum” diyen Başkan Halis Üresin şu uyarıda bulundu:

“Şartnamelerle ilgili firmalar birbirleri ile görüş alış verişi yapıyorlar. Bundan dolayı yanlışlıklar yapılabiliyor. Tekliflerini kuruta atmadan önce bizlerle iletişim halinde olurlarsa yanlışlıkları da önlemiş oluruz”.

“Vicdanen rahatım”

MİK Başkanı Üresin, ihalenin iptali noktasında üretilen karar sonrasında “Vicdanen rahatım” dedi ve pazarlık usulü ile yapılacak ihaleden kazançlı devlet olacağını yineledi.

11 Ağustos’ta açılan tekliflerde rakamlar şu şekildeydi:

Sideral: 58.28 Dolar

İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 60 dolar

Hayati Özok: 38 dolar

SAO Ticaret: 99 Dolar

Sülem Sistem Elektrik Ltd.: 32.80 Dolar

Gulf Unker Petrol: 47 Dolar