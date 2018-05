KIB-TEK : İhalesiz Fuel Oil Alımı Söz Konusu Değil

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Mehmet Salih Gürkan, kurumun ihalesiz fuel oil alımının söz konusu olmadığını, yakıt alımıyla ilgili yapılan tüm işlemlerin, son yapılan ihalenin şartnamesine ve sözleşme koşullarına uygun olarak yapılmakta olduğunu belirtti. Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, kurumun fuel oil alımıyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu ifade etti.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Teknecik Elektrik Santrali’ne fuel oil alımı için yapmış olduğu sözleşmenin Mart 2018’de değil 2 Haziran 2018’de tamamlanacağını kaydeden Gürkan, “28 Nisan 2017 tarihinde sonuçlanan ihale neticesinde 2 Haziran 2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır ve 1 (bir) yıllık olan sözleşme süresi 2 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacaktır” dedi.

İhale için elden teklif alınmadığını da belirten Mehmet Salih Gürkan, “İhale sözleşmesi, mevcut ihale süresinin bitimi sonunda gerekmesi halinde Kıb-Tek’e aynı firmadan aynı fiyata fuel oil alımı için üç aylık ek süre vermektedir” ifadesini kullandı.

Kıb-Tek’in ihalesiz herhangi bir fuel oil alımının söz konusu olmadığını vurgulayan Gürkan, yakıt alımıyla ilgili yapılan tüm işlemlerin, son yapılan ihalenin şartnamesine ve sözleşme koşullarına uygun olduğunu, “elden teklif alınarak 100 binlerce dolarlık malzeme alımına devam ediliyor” iddiasının temelsiz olduğunu kaydetti.

YAKIT TEMİNİ KONUSUNDA BİLGİ

Kıb-Tek Genel Müdürü Mehmet Salih Gürkan açıklamasında Kıb-Tek’e yakıt temini konusunda detaylı bilgi de verdi. Gürkan’ın açıklamasında verdiği bilgi şöyle:

“Kıb-Tek, elektrik üretim santrallerinde kullanılan fuel oil yakıt tedarikini, Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile çıkılan ihale sonucuna göre ihaleyi kazanan tedarikçi firma vasıtası ile gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda; halen yürürlükte bulunan ‘Akaryakıt Temini ve Satış Sözleşmesi’, Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan ve değerlendirmesi 28 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale neticesinde tedarikçi firma ile Kıb-Tek arasında 2 Haziran 2017 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme, öz itibarı ile 1 yıllık süre için 200 bin Ton fuel oil alımını ve bunun fiyat ve koşullarını düzenlemektedir.

‘Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi Teknik Şartnamesi’nin 3’ncü maddesinin ‘b’ fıkrası; aynen şöyledir; ‘14.000 M/T veya daha çok ilk parti fuel oil sözleşme tarihinden en geç 20 (yirmi) gün içerisinde her halukarda akreditif açıldığı tarihten itibaren 12 gün içerisinde Teknecik Elektrik Santralına CIF olarak teslim edilecektir. Geriye kalan miktar ise ilk teslimatı müteakip Kurum tarafından belirlenecek üç aylık sevkiyat programı çerçevesinde yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Sevkiyat yapacak gemilerin tonajı minimum 6,000 ile maksimum 14,000 M/T arasında olacaktır. Liman içerisinde iyileştirme olması durumunda daha yüksek tonajlarda gemilerin gelmesi mümkün olacaktır. İhale makamı Yönetim Kurulunun sözleşme sonrası için yeniden ihaleye çıkılması için karar üretememesi veya çıkılmış ise açılan ihalenin sonuçlandırılamaması ve yakıt ihtiyacı olması halinde, bu şartname konusu sözleşmedeki yüklenici firma İhale Makamı tarafından talep edilmesi halinde ayni şartlarda ve ayni fiyattan en fazla üç ay daha yakıt almaya devam edecektir.’

İhale koşullarına uygun olarak Kurumumuz ile yüklenici firma arasında imzalanmış bulunan ‘ Akaryakıt Temini ve Satış Sözleşmesi’nin 17’nci maddesi ise aynen şöyledir; ‘Müteahhit ilk parti akaryakıtı (fuel oil) sözleşme tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde her halukarda akreditif açıldığı tarihten itibaren 12 (on iki) gün içerisinde Kurum’un, Teknecik Elektrik Santralına teslim edecektir. Geriye kalan miktar ise ilk teslimatı müteakip Kurum tarafından belirlenecek üç aylık sevkiyat programı çerçevesinde Müteahhit tarafından gerçekleştirilecektir. Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun sözleşme süresi sonrası için yeniden ihaleye çıkılması için karar üretmemesi veya çıkılmış ise açılan ihalenin sonuçlandırılamaması ve yakıt ihtiyacı olması halinde, bu şartname konusu sözleşmedeki Müteahhit, Kıb-Tek tarafından talep edilmesi halinde ayni şartlar ve fiyattan üç ay daha yakıt almaya devam edecektir.’

Bu bağlamda; ihalenin sonuçlanmış olmasını ve yakıt stok yetersizliğini dikkate alan Kurumumuz, yakıt sevkiyatına ilişkin ilk talebini 1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir. Sonraki sevkiyat taleplerini de yukarıdaki ilgili şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca üç aylık sevkiyat programı talep etme yükümlülüğüne bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde gerçekleştirmiştir;



Sipariş Tarihi Yükleme Tarihi Fatura Tarihi Miktar M/T

01.06.2017 06.06.2017 14.06.2010 12,189.250

01.06.2017 06.07.2017 14.07.2017 12,207.185

01.06.2017 18.07.2017 25.07.2017 12,256.310

01.06.2017 02.08.2017 10.08.2017 12,308.723

01.06.2017 10.08.2017 18.08.2017 12,279.543

01.06.2017 25.08.2017 05.09.2017 12,223.321

01.06.2017 09.09.2017 18.09.2017 12,279.455

01.06.2017 29.09.2017 09.10.2017 12,169.277

07.09.2017 26.10.2017 07.11.2017 12,305.784

07.09.2017 27.11.2017 05.12.2017 12,256,613

07.09.2017 17.12.2017 26.12.2017 12,298.214

27.11.2017 12.01.2018 22.01.2018 12,319.119

27.11.2017 17.01.2018 05.02.2018 11,985,034

27.11.2017 11.02.2018 19.02.2018 12.306,563

27.11.2017 09.03.2018 19.03.2018 12,184.047

30.03.2018 27.04.2018 03.05.2018 12,200.830

30.03.2018 12,200.000

30.03.2018 12,200.000



Erken genel seçimler nedeniyle yakıt teminine yönelik ihale sürecinin başlatılmasında gecikme yaşanmıştır. Erken genel seçimler sonrası 13 Mart 2018 tarihinde yeni yönetim Kurulu resmen göreve başlamıştır. Yeniden oluşturulan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, yakıt temini için ihaleye çıkılabilmesi amacıyla gerekli Kurum içi teknik prosedürleri süratle başlatmış olup 11 Mayıs 2018 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu vasıtasıyla yeniden ihaleye çıkılmıştır. İhaleye verilen teklifler, ihale koşulları gereği 4 Haziran 2018 tarihinde değerlendirmeye alınacaktır. Kurumumuz, 11 Haziran 2018 tarihinde ihaleyi sonuçlandırmayı hedeflemektedir.

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi; sözleşme gereği tedarikçi firmaya verilen 3 aylık sevkiyat programının sonuncusu 30 Mart 2018 tarihinde verilmiş olup buna göre 3 Mayıs 2018’de faturalaması yapılan sevkiyat ile birlikte sözleşme imza tarihinden itibaren tedariki gerçekleştirilen toplam fuel oil miktarı; 196 bin 680 M/T olmuş ve sözleşmedeki yıllık 200 bin M/T yakıt miktarına, onbirinci ayda ulaşılmıştır.

11 Mayıs 2018 tarihinde çıkılan ihalenin teklif verme süresi 4 Haziran 2018 tarihinde dolacaktır. Bir haftalık değerlendirme süresine ihtiyaç duyulacağını dikkate alan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, muhtemel sözleşme imza tarihini 11 Haziran 2018 olarak öngörmektedir.

Öte yandan, yukarıda değinilen teknik şartname ve sözleşme maddeleri, mevcut sözleşme şartları ve fiyatıyla üç ay daha ayni yüklenici firmadan yakıt temin edilebileceğini düzenlemektedir.

Yakıt temini ihale sürecinin erken genel seçimler nedeniyle gecikmiş olmasını, devam eden sözleşme gereği yüklenici firmaya verilmesi gereken üç aylık sevkiyat programı sonucu alımı gerçekleşen toplam yakıt miktarını ve ayni şartlar ve fiyatla mevcut firmadan üç ay süre ile yakıt tedarik edilebileceğini düzenleyen sözleşme hükümlerini dikkate alan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, yeni ihalenin Haziran 2018 tarihinde sonuçlandırılabileceğini de dikkate alarak elektrik üretim santrallerinin ihtiyacı olan yakıt tedariki devamlılığını temin etmek üzere 5 Nisan 2018 tarihinde ayni firmadan, ayni koşul ve fiyatlarla olmak üzere 200 bin M/T yakıt alımına ilave olarak 20 bin 500 M/T yakıt alınabilmesi için gerekli kararı üretmiştir.

Sonuç olarak; yakıt alımıyla ilgili yapılan tüm işlemler, tamamen ihale şartnamesine ve sözleşme koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.”