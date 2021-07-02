Kıb-Tek Jeneratörlerinin Tamir, Bakım ve Yedek Parça Temini 4 Ay Kamu İhale Yasası Kapsamı Dışında…

KIB-TEK’in açacağı jeneratörlerin tamir, bakım ve yedek parça temini kapsamındaki ihalelerde, Kamu İhale Yasası Yasası kurallarının 4 aylık süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa gücünde kararname ile 1 Temmuz 2021- ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında jeneratörlerin tamir, bakım ve yedek parça teminiyle ilgili yetki, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verildi.

Kararnamenin gerekçesinde; “KIB-TEK bünyesindeki 8 jeneratörden 5 tanesinin bozuk, halihazırda çalışır durumda olan 3 jeneratörün bakım zamanlarının geldiği belirtilerek, zaman ve enerji arzı güvenliği nedeniyle KIB-TEK tarafından yapılacak olan; jeneratörlerin tamir bakım ve yedek parça temini ihalelerini daha hızlı gerçekleştirmek amacı ile ilgili kuralların düzenlendiği” ifade edildi.