KIB-TEK krizi derinleşiyor! TDP ve HP Yönetim Kurulu üyeleri rest çekti!

Uyumsuz olan Bakan Özdil Nami, KIB-TEK YK hükümet programını uyguluyor!

TDP ve HP yetkili kurullarını konu ile ilgili toplantıya çağrılabileceği kaydediliyor.

KIB-TEK'teki kriz derinleşiyor. TDP ve HP Yönetim Kurulu üyelerinin bu akşam yaptıkları açıklamalar gündeme adeta bomba gibi düştü.

CTP MYK'sının ise alındığı iddia edilen kararlar ile ilgili bilgisi olmadığı öğrenildi.

TDP tarafından Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ercan Hoşkara "Nami'nin alınan kararlara hiç bir zaman desteği olmadı!"ğını açıkladı.

Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç Ercan Hoşkara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilmediğim şeyler olabilir, ama bildiğim bir şey var ki Kib-Tek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami'nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kuruluna götürrmemesidir. Bu konular ile ilgili ve yönetim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili de partimin her noktada bilgisi ve onayı olmuştur. Dolayısıyla, Bakan ve Kib - Tek yönetim kurulu arasında uyumsuzluk olduğu doğrudur. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, bu kararın tüm yönetim kurulu üyeleri için geçerli olması gerekecektir.

İlgili Haber: Kıb-TEK YK Üyesi Ercan Hoşkara: "Nami'nin alınan kararlara hiç bir zaman desteği olmadı!"

Kıb-TEK YK üyesi Avcıoğlu: "Gerekçe Uyumsuzluk ise bu Bakan için de geçerli"

Göreve geldiğimiz 13 Mart 2018 tarihinden bu güne kadar Koalisyon Hükümetini oluşturan 4 partinin atadığı 7 Yönetim Kurulu Üyesi olarak bugüne kadar tam bir uyum içerisinde ve yalnızca bilimsel veriler ışığında yürüdük. Aldığımız kararların neredeyse tamamı OY BİRLİĞİ ile alınmıştır.

Bakanlık ile ilk uyumsuzluk 13 Haziran 2018 tarihinde OY BİRLİĞİ ile almış olduğumuz 4 Makinanın Uluslararası ihale ile alınması kararı idi. Yalnız bu karar ilgili Bakan tarafından yürütülerek Bakanlar Kuruluna götürülmedi.

146 Sayfalık rapor hazırladık, fakat yine de engel çıkarıldı. Süreç içerisinde bu duruma tahammülü kalmayan Asbaşkan istifa etti, yerine yeni Asbaşkanımız geldi, yine de Yönetim Kurulu arasındaki uyum bozulmadı.

Hem Hükümete hem de Parti Başkanlarımıza olan saygımızdan hiçbir zaman Bakanlıkla aramızda sorun olduğunu dile getirmedik, içimizde tuttuk.

6 ayın sonun da bu makinalar için Uluslararası İhale kararının yürütülmeyeceğine kanaat getirdiğimizde yetkilerimiz çerçevesinde Ulusal İhaleye çıkma kararı aldık ve İhale Kararını MİK'e gönderdik.

Atığımız her adım Partimin ve Parti Başkanımın bilgisi dahilinde oldu.

Gelinen noktada eğer bir uyumsuzluk var ise, bu uyumsuzluk her iki taraf için de sorgulanmalıdır.

Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, adil olabilmesi için bu kararın tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra ilgili Bakan için geçerli olması gerekecektir.

İstifa edeceğim iddiaları gerçeği yansıtmamakla beraber, KIB-TEK Ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, Bakanlar Kurulu Kararıyla görevden alınana kadar görevimin başında olduğunu belirtmek isterim.

Saygılarımla kamuoyunun bilgisine arz ederim.

İlgili Haber: Kıb-TEK YK üyesi Avcıoğlu: "Gerekçe Uyumsuzluk ise bu Bakan için de geçerli"

EL-SEN ise Süresiz Grev İlan Etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümete 48 saat süre tanıdı.

Özkıraç BRT’ye yaptığı açıklamada, Pazartesi günü süresiz grev kararı aldıklarını ancak, hükümete bekledikleri açıklamayı yapması için 48 saat süre tanıdıklarını söyledi.

Hükümet temsilcileri ile bugün öğleden sonra biraraya gelerek bir görüşme yaptıklarını açıklayan Özkıraç, “Yapılmasını beklediğimiz yatırımlar için konunun İhale Komisyonu’nda olduğu söylendi. Bu konuda hükümet çıkar açıklama yapar ve yatırımlar için ihalenin sonuçlanmasına belli bir süre verirse, o zaman yeniden durum değerlendirmesi yaparız”dedi.

İlgili Haber: El-Sen Hükümete 48 saat süre tanıdı!

KIB-TEK'in Özelleştirlimesi Ankara tarafından talep ediliyor iddiası!

Önceki günlerde neler olmuştu?

Detay Gazetesi'ne açıklama yapan KIB-TEK'te örgütlü El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendika yönetim kurulunun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile birtakım sermaye çevrelerinin yatırımları engelleme girişimlerine karşı mücadele etmek ve tepki göstermek için mücadele yöntemlerini tartışmak üzere toplanacaklarını ve süresiz grev de dahil her türlü eylem ile ilgili karar üretebileceklerini kaydetti.

Erhürman Ankara'da

Toplantının Ankara'da olan Başbakan Tufan Erhürman ile T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKtay görüşmesinden sonra Kıbrıs Türk Basınında KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alındığı iddiaları üzerine çok acil olarak yarın sabah 09'da yapılacağı öğrenildi.

Neler yaşanıyor?

Özelleştirme'ye karşı olan KIB-TEK YK başkanı Hüdaoğlu'nun görevden alındığı iddia ediliyor...

Başbakan Tufan Erhürman'ın T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüşmesinde T.C. KKTC Ekonomik Protokolü'nün de görüşüldüğü belirtiliyor.

T.C. KKTC Ekonomik Protokolü'nde en çetrefilli konunun Kıb-Tek'in Özelleştirilmesi olduğu biliniyor.

Görüşme sonrasında Kıbrıs Türk basınında Kıb-TEK YK Başkanı'nın görevden alındığı iddia ediliyor.

Süreçte Ne olmuştu?

Koalisyon hükümeti ile Ankara arasında ekonomik protokol krizi yaşanıyor. Krizin özellikle KIB-TEK’in özelleştirilmesi ile ilgili yaşandığı kaydedildi.

Ankara ile KIB-TEK krizi!

T.C. ile K.K.T.C. arasında her üç yılda bir imzalanan Ekonomik Protokol henüz imzalanmış değil. Protokol görüşmelerinde Ankara ile KKTC hükümeti arasında Kıb-Tek krizi yaşandığı iddia ediliyor. Ankara Kıb-TEK’in üretim, dağıtım ve tahsilat olarak üçe ayrılmasının ve özelleştirilmesi konusunun protokolde yer almasını istiyor.

ÖZEL HABER

2019-2021 Ekonomik Protokolü henüz daha imzalanmadı

Yeni protokolün imzalanmasında en büyük krizin Kıb-Tek’in özelleştirilmesi olduğu belirtilirken yapılan değerlendirmelerde özellikle Kıb-Tek Yönetim Kurulunun aldığı yatırım ve ihale kararları özelleştirmenin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Hedef KIB-TEK’i Özelleştirmek

Hedefin Kıb-Tek’in parçalara ayrılıp özelleştirme olduğunu belirten uzmanlar bu konunun hükümet programında olmadığını ve böyle bir sürece girilmesi halinde hükümette olası bir krizin de yaşanabileceğini belirttiler.

Yönetim Kurulu görevden alınmaya çalışılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ‘nin ise Ankara ile yaşanan bu tıkanıklığı aşmak için yatırım kararı alan Yönetim Kurulu’nu veya Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması için düğmeye bastığı öğrenildi. Nami’nin konuyu Bakanlar Kurulu gündemine getirdiği ve bir takım gerekçeler ileri sürerek Yönetim Kurulu’nun veya Yönetim Kurulu Başkanının görevden alınmasını talep ettiği iddia edildi.

Neden yatırım kararı ve Kıb-Tek’in gelişmesi mi?

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden alınmasının istenmesinin Kıb-TEK Yönetim Kurulu’nun 4’lü koalisyon hükümeti programında yazanları uygulamaya çalışması ve yatırım yapma yönünde kararlı bir duruş sergilemesi olduğunun altı çiziliyor.

Uluslararası İhaleye Nami Blokajı!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun Haziran 2018’de almış olduğu yatırım için uluslararası ihaleye çıkma kararının Bakan Özdil Nami tarafından blokajlandığı ve Bakanlar Kurulu toplantısına konunun götürülmediği de öğrenildi.

Yaşananlar üzerine Kıb-Tek yönetim kurulu 4 adet son teknoloji ve çevreci yakıt olarak bilinen LNG ile çalışan santral alımı ile ilgili geçtiğimiz yıl Aralık ayında Merkezi İhale Komisyonu (MİK) aracılığı ihaleye çıkılması kararı almıştı.

Nami Ankara’nın sözcüsü mü?

Yaşanan tüm bu süreçlerden sonra 4’lü koalisyon hükümetinin Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin Ankara’nın sözcüsü mü? sorularına muhatap olduğu belirtiliyor. Nami’nin, gündemde olmamasına rağmen geçtiğimiz günlerde elektrik ücretlerine zam yapılacağını da açıklaması bu amaca hizmet ettiği belirtildi.

Kaynak: EL-SEN çok öfkelendi! Elektrikte süresiz grev gündemde!