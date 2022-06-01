Kıb-TEK krizi hükümet krizine dönüşebilir...

Kıb-Tek’te yönetim krizi devam ediyor.

NABIZ YOKLADI

Başbakan Üstel’in Ankara ziyareti sonrasında Kıb-Tek’i Maliye Bakanlığı’ndan alarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlamaya çalışacağı ve bunun için Ankara’da nabız yokladığı haber veriliyor.

SÖZ VERDİ

Başbakan Üstel’in bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı kabul etmek istemeyen Olgun Amcaoğlu’na söz verdiği ancak böyle bir uygulamanın Maliye Bakanı Atun tarafından sert tepki ile karşılanacağını düşünerek Ankara’nın bu konuda ne gibi bir tavır alacağını ölçmek istediği belirtiliyor.

KRİZ DOĞACAK

Amcaoğlu’ndan Ankara ziyareti sonrasına kadar süre alan Üstel’in bu değişikliği yapması ile birlikte hükümette yeni bir krizin ortaya çıkması bekleniyor.