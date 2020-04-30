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KIB-TEK kükürtlü yakıt getiren firmaya 450 Bin Dolar ceza kesti!

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KIB-TEK kükürtlü yakıt getiren firmaya 450 Bin Dolar ceza kesti!
KIB-TEK kükürtlü yakıt getiren firmaya 450 Bin Dolar ceza kesti!

KIb-TEK: Kükürtlü yakıta 450 Bin Dolar ceza kesiyor

KIB-TEK'yönetiminin bu gün akşam saatlerinde, kuruma sözleşmeye aykırı yakın verdiği için tedarikçi firma olan MORS LTD'ye 444 bin 674 dolar ceza kararı aldığı öğrenildi.

Karar Aralık ve Ocak ayında getirilen yakıtlarda yapılan ölçümler sonrasında verildi.

EO/60/2020 karara göre ilk yakıt sevkiyatı için ödeme yapılırken, ikinci yakıt sevkiyatından  444 bin 674 dolar kesilecek.

Kararın Mors LTD'e Pazartesi günü tebliğ edilmesi bekleniyor.

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