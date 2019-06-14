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Kıb-Tek, Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen vurgunla ilgili açıklama yaptı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı.
Kıb-Tek, Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen vurgunla ilgili açıklama yaptı

Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili tüm belgelerin polise teslim edildiği belirtilen açıklamada, halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha göstermedikleri ve göstermeyecekleri vurgulandı.

Açıklamada, Kıb-Tek’in zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olunacağı da ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 Mali Yılı Raporları 22 Nisan 2019 tarihinde  Dış Murakıp tarafından da denetlenerek kesinleşmiş ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur. Mali Yıl Raporları’nda hesap uyuşmazlığı ve açık olduğunun tespiti üzerine, Kıb-Tek Yönetim Kurulu, ortaya çıkan mali açığın denetlenmesini ve nereden kaynaklandığının bulunması yönünde karar üretmiş ve Müdüriyet de bunun üzerine gitmiştir.

Kimsenin haksız yere zan altında kalmaması ve haksız yere bir suçlama yapılmaması için belgeler titizlikle ve dikkatle incelenmiş ve durumdan emin olununca Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulmuştur. Kamuoyuna yansıyan 5.090 TL’lik tutar, polisin ilk etapta işlem başlatabilmesi için talep ettiği örnek bir belgedir  ve sunulan belgelerin sadece bir tanesidir.  Konuyla ilgili tüm belgeler polise teslim edilmiş olup, polisin soruşturma ve incelemeleri hala devam ettiğinden bu aşamada daha fazla bilgi vermenin soruşturmanın selameti açısından yanlış olacağını düşünmekteyiz.

Bilinmelidir ki; Kıb-Tek olarak halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Kıb-Tek’in zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olacağız”.

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