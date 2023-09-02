KIB-TEK Münhali iptal olacak mı? Şaibe iddiaları arşı aştı! 31 Ağustos tarihinde yapılan, 78 kişinin istihdam edileceği açıklanan ve 542 kişinin başvurduğu sınavda ‘şaibe’ iddiaları arşı aşmış durumda.

31 Ağustos tarihinde yapılan, 78 kişinin istihdam edileceği açıklanan ve 542 kişinin başvurduğu sınavda ‘şaibe’ iddiaları arşı aşmış durumda.

Sınavın iptal edilebileceği belirtiliyor.

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK münhalinin buram buram ‘şaibe’ koktuğunu söyledi, sınavla ilgili madde madde iddialarını ortaya koydu.

İddiaların polise ve savcılığa verileceği öğrenilirken sınavın da iptal edilebileceği konuşuluyor.

İŞTE İDDİALAR

KIBTEK Münhalleri buram buram ŞAİBE kokuyor!

KIBTEK'in Yazılı Münhalleri dün gerçekleştirildi.

Bugün ise Sözlü Münhaller gerçekleştiriliyor.

ŞAİBE işin neresinde mi?

Adayların Cevap Kağıtları üzerinde isimleri bilgisayar ile yazılarak çıktı alındı ve kişilere öyle dağıtıldı. Yani ayırt edici el yazısı yok!

Cevap kağıtlarına cevaplar kurşun kalem ile işaretlendi. Birilerinin sınavdan sonra cevapları değiştirme imkanı evet var!

Adayların Kağıt üzerinde imza atacakları bir boşluk yoktu ve imza arttırılmadı! Sınavdan sonra, aynı adayın bilgileri ile yeni bir cevap kağıdı basılıp, istedikleri şekilde kurşun kalem ile Cevap doldurup sınavda birinci gelen adayı sınav kontrolü sonunda sonuncu getirmek evet mümkün!

Sınav kağıtlarında, sınava girilen bölüm ile alakasız sorular olduğu söyleniyor. Mesela Elektrik Elektronik Mühendislerine Blockchain sorulması gibi. Evet Blockchain günümüzün önemli teknolojilerinden biri, ama şunu sormak gerek; Elektrik Kurumu mesela Blockchain'i nerede kullanıyor? Kullanıyor mu? Hayır!

30 sorulu ve soruların eşit değerde olduğu bir sınav sonucunda adaylar Nasıl tam yuvarlak 30, 40, 50, 60, 70 aldılar? 100/30= 3.33 soru başına gelen puan değeri. Hangi matematik formülü/yöntemi veya psikoloji ile bu notları hesapladınız?

Alengirli yöntemlerle ahbap çavuş, akraba ve partililerinizi kuruma doldurarak, hakkı olanın hakkını yemenin yolunu böyle mi buldunuz?

NEDEN İMZA YOK?

NEDEN PENNA YOK?

NEDEN EL YAZISI YOK?

BU NASIL BİR MATEMATİK?

VAR MI BUNLARA VERECEK BİR CEVABINIZ?