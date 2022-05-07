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KIB-TEK: "Önemli duyuru"

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından duyuru yaptı.
KIB-TEK: "Önemli duyuru"

Kıb-Tek açıklaması şu şekilde:

ÖNEMLİ DUYURU

Değerli tüketicilerimiz;

Telefon hatlarında oluşan arıza nedeni ile iletişimimiz kopmuştur. Arıza giderilinceye dek; 0548 888 8881 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

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