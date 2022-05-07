KIB-TEK: "Önemli duyuru"

Kıb-Tek açıklaması şu şekilde:
ÖNEMLİ DUYURU
Değerli tüketicilerimiz;
Telefon hatlarında oluşan arıza nedeni ile iletişimimiz kopmuştur. Arıza giderilinceye dek; 0548 888 8881 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.
Kıb-Tek açıklaması şu şekilde:
ÖNEMLİ DUYURU
Değerli tüketicilerimiz;
Telefon hatlarında oluşan arıza nedeni ile iletişimimiz kopmuştur. Arıza giderilinceye dek; 0548 888 8881 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.
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