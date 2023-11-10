KIB-TEK, online ödemelerde yapılan tahsilatlarda işlem kesme saatini 22.15’e çekti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kiosk makineleri, online ödeme uygulaması ve tüm banka ödeme kanallarının işlem kesme saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Açıklamada gün sonu işlemleri nedeni ile daha önce hafta içi her gün 23:15’te durdurulan işlemlerin, tahsilat kanalları içinde Türkiye Cumhuriyeti bankalarının da bulunması nedeniyle, iki ülke arasındaki saat farkından dolayı servislerin durdurma saatinin 1 saat geri çekilerek 22:15’e alınacağı bildirildi.
İşlem süresi boyunca tüm ödeme kanallarının servis dışı olacağı duyuruldu.
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