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KIB-TEK, online ödemelerde yapılan tahsilatlarda işlem kesme saatini 22.15’e çekti

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KIB-TEK, online ödemelerde ve kiosk üzerinden yapılan tahsilatlarda işlem kesme saatini 22.15’e çekildiğini açıkladı.
KIB-TEK, online ödemelerde yapılan tahsilatlarda işlem kesme saatini 22.15’e çekti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kiosk makineleri, online ödeme uygulaması ve tüm banka ödeme kanallarının işlem kesme saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Açıklamada gün sonu işlemleri nedeni ile daha önce hafta içi her gün 23:15’te durdurulan işlemlerin, tahsilat kanalları içinde Türkiye Cumhuriyeti bankalarının da bulunması nedeniyle, iki ülke arasındaki saat farkından dolayı servislerin durdurma saatinin 1 saat geri çekilerek 22:15’e alınacağı bildirildi.

İşlem süresi boyunca tüm ödeme kanallarının servis dışı olacağı duyuruldu.

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