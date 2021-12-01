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KIB-TEK resmen battı! Çok büyük zarar oluştu!

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KIB-TEK resmen battı! Çok büyük zarar oluştu!
KIB-TEK resmen battı! Çok büyük zarar oluştu!

KIB-TEK battı! Çok büyük zarar oluştu!

1 yıldır elektrik ücretlerine yapılmayan zamlardan dolayı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iflas noktasına geldi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre  Ocak ayında gerekli yakıt 24 bin ton. Bu da bugünkü kurla 180 milyon TL’yi buluyor.

TV2020’de konuşan Turan Büyükyılmaz, söz konusu durumun iflas olduğuna yönelik değerlendirmelerin “doğru” olduğunu söyledi.

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YAKIT YOK

EL-SEN Eski Başkanı Çağlayan Cesurer, facebook hesabından yaptığı paylaşımda dün akşam saatlerinde Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt getiren gemi parasını alamadığı için yakıt transferini başlatmadığını belirterek, öğle saatlerinde hava koşulları nedeniyle yakıt ransferi yapan geminin Teknecik Limanı’ndan ayrıldı.

Cesurer, “Siz halen daha AKSA’da dolar kuru üzerinden elektrik alıp yarı fiyatına satmaya devam edin. Karanlık bir geleceğe son sürat ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi

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Doç. Dr. Ercan HOŞKARA ZAM KAÇINILMAZ

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Doç Dr. Ercan Hoşkara sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Elektrik ile ilgi küçük bir paylaşım:

Son 20 yıldır elektrik satış fiyatının ortalaması 17 dolar cent/kws civarında olmuştur.

Bu satış fiyatı da bizim durumumuza benzer ülkelerden daha ucuzdur. Örneğin Kıbrıs'ın Güneyi, Malta...

Söz konusu satış fiyatı aynı zamanda kuruma olan maliyetdir.

Elektriği ucuzlatmak ancak üretim maliyetlerini düşürerek mümkündür.

Üretim maliyetlerini düşürmek ise iyi yönetim, istikrar ve yatırım gerektiriyor.

Maalesef uzun yıllardır Türkiye'den kablo ile elektrik gelecek iddiası ile her dönem kurumun yatırım yapması engellenmiştir. Yönetimde ise hükümetlerde olduğu gibi istikrar olamamıştır.

En son 4'lü hükümet döneminde de yatırım kararı kavga dövüş alınmış arkasından da hükümet sonlanmıştır. Ondan sonra gelen hükümetler ise ihaleyi durdurmuştur.

Son bir yıldır kurum giderek artan bir şekilde zararına satış yapmaktadır.

Bugün gelinen noktada maliyet 17 dolarcent/kws, satış ise 7 dolar cent/kws'dır.

Aradaki farkı kapatsın dediğimiz devletin ise 2022 yılı bütçesinde 3 milyar TL açık vardır.

Bu durumu hem iktidar partileri hem de muhalefet partileri net olarak bilmektedir.

Deve kuşu gibi davranma durumu sadece bir kurumu değil tüm toplumu bir batağa sürüklemektedir.

Acı da olsa gerçeği kabul etmeliyiz ve gereğini yapmalıyız, aksi takdirde elde avuçta bir şey kalması ve güzel günlerin gelmesi mümkün değildir.

Şimdi bu kadar zamı kim yapacak, bir seferde mi yapacak, devlet mi yapacak yoksa özel mi yapacak. Vallahi kim, nasıl yapacak bilemiyorum ama mutlaka bir şekilde yapılacak.

O zaman daha çok geç kalınmadan, önce bir seçim geçsin demeden, Faiz Sucuoğlu Erhan Arıklı'ya da referans vererek Turan Büyükyılmaz ile beraber ilk adımı atsın derim.

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