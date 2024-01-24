KIB-TEK resmi olarak AKSA'nın getirdiği Jenaratörlerin HALEN test edildiğini açıkladı!

AKSA'nın getirdiği Jenaratörlerin testleri geçmediğini açıklanmıştı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) ortaya attığı iddiaların “gerçeklerden uzak, kamuoyunu yanıltıcı ve kurumu küçük düşürücü ibareler içerdiğini” kaydederek, bu iddialara yanıt verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Sendika tarafından yapılan açıklamanın kabul edilebilir yanı olmadığı belirtilerek, Kıb-Tek yönetiminin uzun yıllardır çözüme kavuşturulmayan konuları teker teker çözüme ulaştırmaya başladığı ve enerji arz güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiği vurgulandı.

Halkın kesintisiz enerji alabilmesi ve mağdur olmaması adına jeneratörlerin onarımlarının ve düzenli bakımlarının yapıldığının belirtildiği açıklamada; üretim eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların artık yaşanmadığı, Kıb-Tek’e yapılacak olan kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar ile enerji ihtiyacı çalışmalarının süratle devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kalecik III Sözleşmesi ile kurulan jeneratörlerin testleri devam etmekte olup, EL-SEN tarafından ortaya atılan ‘jeneratörlerin testleri geçemediği’ yönündeki iddia kamuoyunu yanıltıcı, asılsız ve kışkırtıcı niteliktedir. EL-SEN tarafından yürütülen karalama kampanyasına toplum tarafından itibar edilmeyeceğine inancımız tamdır.