  • BIST 5.057,26
  • Altın 1232.866
  • Dolar 19.2689
  • Euro 20.8905
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

KIB-TEK: Santral çalışıyor, haberler doğru değil!

» »
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Teknecik Elektrik Santrali'nin devre dışı kaldığı ve dışarıdan personel getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
KIB-TEK: Santral çalışıyor, haberler doğru değil!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Teknecik Elektrik Santrali'nin devre dışı kaldığı ve dışarıdan personel getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

Gündem Kıbrıs'a konuşan Paşa, bazı sitelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, Teknecik'te devre dışı kalma haberlerinin doğru olmadığını, santralin çalıştığını kaydetti. 

Paşa, "KIB-TEK Yönetimi'nin gerekirse dışarıdan personel getireceği" yönündeki haberlerin de gerçek olmadığını, yönetimin bu yönde bir çalışmasının olmadığını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Komitesi Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı’nı Genel Kurul’a sevk etti10 Nisan 2023 Pazartesi 15:05
  • Ertuğruloğlu: Federasyon hedefiyle yapılan görüşmeler bir daha geri gelmeyecek şekilde geçmişte kaldı10 Nisan 2023 Pazartesi 14:59
  • Bir Haftada 13 Yangın10 Nisan 2023 Pazartesi 14:45
  • Ataoğlu: “Organizasyon, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacak”10 Nisan 2023 Pazartesi 14:36
  • Bir Haftada 71 Trafik Kazası10 Nisan 2023 Pazartesi 14:33
  • Erhürman: Bu sözleşme enerji planlamamıza engel olacaksa feshedeceğiz!10 Nisan 2023 Pazartesi 14:27
  • İskele-Ercan Anayolunda Kaza10 Nisan 2023 Pazartesi 14:15
  • 190 kilo kaçak etle yakalandılar...10 Nisan 2023 Pazartesi 14:13
  • Gazeteci - Taksici kavgası: "Seni bu memleketten sürecem"10 Nisan 2023 Pazartesi 14:09
  • Asım Akansoy ve Emrah Yeşilırmak arasında gerilim!10 Nisan 2023 Pazartesi 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti