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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...
Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

29 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 10:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

29 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

29 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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