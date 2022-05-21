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SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Elexus Hotel bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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