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Kıb-Tek, Şubat Devresi Ödenmemiş Bakiyesi Bulunan Aboneliklerin Elektriklerini Kesti

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Kıb-Tek, Şubat Devresi Ödenmemiş Bakiyesi Bulunan Aboneliklerin Elektriklerini Kesti
Kıb-Tek, Şubat Devresi Ödenmemiş Bakiyesi Bulunan Aboneliklerin Elektriklerini Kesti

KIB-TEK, bugün şubat devresi ödenmemiş bakiyesi bulunan abonelerin elektriklerini kesti.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, bugün tüm bölgelerde borçtan dolayı elektrik kesintileri yapıldı. 


Kesintiler,  Şubat 2022 devresi ödenmemiş bakiyeleri ve taksitlendirilmiş olup taksitini ödememiş abonelere yönelik yapıldı.


Mart 2022 tüketimleri olan devre 04/2022 faturalarına herhangi bir kesme işlemi yapılmadığı ve bu devrenin son ödeme tarihinin 5 Mayıs  olduğu belirtildi.

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