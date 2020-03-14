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Kıb-Tek “Tahsilatların yapılmayacağı haberleri asılsız”

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tahsilatların durdurulduğu ve yapılmayacağı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını duyurdu.
Kıb-Tek “Tahsilatların yapılmayacağı haberleri asılsız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tahsilatların durdurulduğu ve yapılmayacağı yönündeki açıklamaların ve paylaşımların doğru olmadığını belirterek, bu nedenle tüketicilerin tüketim ederlerini gününde ödemlerinin kendi menfaatleri icabı olduğunu bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada olağanüstü günler içinde olunduğunu anımsatarak, “Doğal olarak KIBTEK de üstüne düşen görevleri ifa etmek durumundadır. Bazı açıklamalar ve paylaşımlardan yanlış çıkarımlar olmaması adına yeni bir açıklama yapmak zarureti doğmuştur” denildi…
Açıklamada:

Bakanlar Kurulu’nun aldığı 27 Mart tarihi esas alınarak, uyum sağlamak amacıyla herhangi bir nedenden dolayı bakiye borçlarını ödeyemeyen abonelerin 30 Mart tarihine kadar elektrik enerjileri kesilmeyecektir. Bakiye borçtan dolayı, tüketicilere gönderilmiş olan kesme uyarı SMS mesajlarının dikkate alınmamasını rica ederiz.
30 Mart tarihine kadar veznelerimiz kapalı olacağından abonelerin tüketim tutarları belirli noktalardan tahsil edilmeye devam edilecektir:
Tahsilatların durdurulduğu ve yapılmayacağı ifadesinin de doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bu nedenle tüketicilerin tüketim ederlerini gününde ödemleri kendi menfaatleri icabıdır. Kıb-Tek’te kesintisiz hizmetin devam etmesi hususunda çalışılmaya devam edilecektir” denildi…

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