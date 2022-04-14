KIB-TEK tasfiye mi edilecek? Protokolde ne var?

KIB-TEK tasfiye mi edilecek? Protokolde ne var?

İşte KIB-TEK'de örgütlü sendikanın açıklaması....

El-Sen Yönetim Kurulu olarak, haberlerde çıkan Kıb-Tek'in Maliye Bakanlığı'ndan alınıp Başbakanlık'a bağlanmasını şiddetle protesto edeceğimizi bildiririz. İmzalanacak Ekonomik Protokol ile Kıb-Tek'in deniz aşırı sermaye çevrelerine teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Kıb-Tek'in tasfiyesi halinde sadece biz, çalışanlar etkilenmeyecektir. Elektrik enerjisi gibi son derece yaşamsal bir üretimin teslimi tüm toplumumuzu olumsuz etkileyecektir. El-Sen Kıb-Tek'in özelleştirilmesine ve adanın kuzeyinde yaşayanları daha bağımlı hale getirecek tüm girişimlere karşı meşru her direnişi gösterecektir.

Protokol hakkında tüm gerçekleri bilmek bu toplumun hakkıdır. Dayatma ve peşkeş maddeleri içerecek bu pakete sadece biz, El-Sen, değil tüm yurttaşlarımız karşı çıkmalıdır.

Sendikamız El-Sen'in her onurlu üyesi tek başına kalsa bile dayatma ve peşkeşlere karşı meşru olan tüm yöntemlerle direnecektir.

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç