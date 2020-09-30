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KIB-TEK: Üretim sıkıntısı yok

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, şu an itibarı ile KKTC’de elektrik talebinin karşılanmasında üretim sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.
KIB-TEK: Üretim sıkıntısı yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, şu an itibarı ile KKTC’de elektrik talebinin karşılanmasında üretim sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.

Sonbahar döneminin enerji tüketiminin düşük olduğu dönem olduğuna işaret eden Gökbörü, “Bu dönem içerisinde tüm santrallerin bakım ve onarımlarının yapılması ve kış döneminde tüm santrallerin devreye girmesi planlanmaktadır. Yönetim Kurulumuz ülkemizde kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi temin edilmesi hususunda çalışmalarını eksiksiz olarak yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Gökbörü, dün ve bugün Teknecik Elektrik Santrali konusunda basında çıkan haberler ile ilgili doğru bilgileri paylaşmak istediğini kaydetti.

El-Sen dün, jeneratörlerin bakım ve onarımlarının yapılmadığı gerekçesiyel Teknecik’te eylem ve basın açıklaması yapmıştı.

Jeneratörlerden ikisinin arızalı birinin de halen tamirde olduğunu açıklayan KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gökbörü, bir jeneratörün ise kontrol ve servis amaçlı durdurulduğunu bildirdi.

Gökbörü, KIB-TEK’in bir devlet kuruluşu olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin devlet malını korumakla yükümlü olduğu bilinci içerisinde hareket ettiğini belirtti.

“DEVREDE OLMAYAN JENERATÖRLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR..”

Teknecik Elektrik Santrali’nde şu an itibarı ile devrede olmayan dizel jeneratörlerle ilgili bilgi veren Gökbörü, şunları kaydetti:

“2 numaralı dizel jeneratörü geçmişte evsafa uygun olmayan yedek parça kullanımından dolayı devre dışı kalmıştır. Yaklaşık tamir bedeli 2 milyon TL olan bu jeneratörün tamiri sorumlu olan firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. Karar Yönetim Kurulu’ndan onaylanmıştır.

5 numaralı dizel jeneratörün turbochargerleriABB firmasının İstanbul’daki atölyesinde olup tamir ve montaj işlemleri kış öncesinde tamamlanacaktır.

8 numaralı dizel jeneratörde kısa süre önce kırılma meydana gelmiştir. Arızanın sebep ve hasarın tespit çalışmaları sürmektedir. Gerekli incelemelerin tamamlanmasına müteakip hazırlanacak rapor doğrultusunda yönetim kurulumuz gerekli kararları üretecek ve bu jeneratörümüz kış öncesinde devreye alınacaktır.

7 numaralı dizel jeneratörü kontrol ve servis amaçlı durdurulmuştur. Kontrol ve servis işlemleri kendi ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Çalışmaların iki hafta içerisinde tamamlanması ve jeneratörün devreye alınması planlanmaktadır.”

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