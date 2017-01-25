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Kıb-Tek uyardı...

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Kıb-Tek uyardı...
Orta Gerilim hatlarındaki çalışmalar nedeniyle, yarın, bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek...

Orta Gerilim hatlarındaki çalışmalar nedeniyle, yarın,  eski Gönyeli - Girne yol üzerinde, Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge, Gönyeli çemberi ile Boğazköy arası ana yol boyu ve civar sokaklar, eski Dikmen çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’ nın elektrik enerjisi yaklaşık 5 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00-15:00 saatleri arasında yapılacak.

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