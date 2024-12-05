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KIB-TEK uyardı: Borçlu aboneler dikkat

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) borçlu abonelerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
KIB-TEK uyardı: Borçlu aboneler dikkat

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) borçlu abonelerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, Kasım 2024 dönemi ve öncesini kapsayan 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriğinin kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, kurumla yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan özel ve tüzel abonelere de kesinti yapılacağı belirtildi, mağdur olunmaması adına gerekli ödemelerin yapılması çağrısında bulunuldu.

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