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Kıb-Tek ve Türkiye’den elektrik getirilmesi Meclis gündemine taşındı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) ek mesai konusu gündem oldu.
Kıb-Tek ve Türkiye’den elektrik getirilmesi Meclis gündemine taşındı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın kuruma ilişkin iddiaları dile getirdiği konuşma üzerine yaptığı konuşmada, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun ek mesailerle ilgili olayın üzerine gideceğini, gerekirse Sayıştay’ın da konuya dahil olacağını belirtti.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Genel Kurul’da 62. madde tahtında söz alarak Kıb-Tek’le ilgili konuştu. Ek mesai konusuna değinen Arıklı, “Çiftlik haline getirilen Kıb-Tek’in imkanları peşkeş çekiliyor” dedi.

Arıklı, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun bu konuda yapacağı soruşturmayı merak ettiğini belirterek, sadece Denetleme Kurulu’nun değil, Sayıştay’ın da buraya girmesi gerektiğini söyledi.

“Kıb-Tek ıslah edilmesi gereken hastalıklı bir kuruma döndü” ifadelerine yer veren Arıklı, bu kurumun bütçesinin 1 milyar olduğunu, burasının Maliye Bakanlığı’ndan sonra en fazla bütçeye sahip ikinci kurum olduğunu söyledi.

Kablo ile elektrik konusunda da konuşan Arıklı, hükümete, “Bu ülkeye kabloyla elektrik gelecek mi gelmeyecek mi? Arz güvenliğini ve eşitliğini nasıl sağlayacaksınız? Bu konuda çalışmanız var mı?” diye sordu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu kurumla ilgili ne yapacağını, geçmişteki şaibeli işlerin araştırıp araştırmayacağını soran Arıklı, hakkında Sayıştay raporu olan birinin kuruma yeniden müdür olarak atandığını söyleyerek, bunu eleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özdil Nami, Kıb-Tek’i devraldıklarında önlerinde önemli sorunlar bulduklarını, ancak bunların üzerine cesaretle gittiklerini belirtti.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun ek mesailerle ilgili olayın üzerine gideceğini, gerekirse Sayıştay’ın da konuya dahil olacağını belirten Nami, “Kurumda vicdanları rahatsız edecek uygulamalar olmayacak” dedi.

Hiçbir konuda ihalesiz iş yapılmayacağını da vurgulayan Nami, “Kıb-Tek için her türlü çabayı en üst düzeyde göstereceğiz” dedi.

Sendika ile diyaloglarının iyi olduğunu da belirten Bakan Nami, “Sendikalar bizim çözüm ortaklarımızdır” vurgusunda bulundu.

Kabloyla elektrik konusuna da değinen Özdil Nami, bu konuyu görüşmek üzere Türkiye’deki muhataplarından randevu talep ettiklerini belirtti.

“Kabloyla elektrik teminine sıcak bakıyoruz” diyen Nami, bu alandaki somut soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini, bu olgunluğa henüz ulaşılmadığını ancak çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kıb-Tek müdürü konusunda da açıklamada bulunan Nami, Arıklı’nın sözünü ettiği Sayıştay raporunda “Sorumlu olduğu düşünülmektedir”
ifadesi kullanıldığını anımsattı.

Nami, “Sayın Arıklı’nın bahsettiği gibi bir saptama ve sorumluluk yükü yoktur. Bu durum atadığımız genel müdürün maddi menfaat sağlayacağı veya kurumu maddi zarara uğratacağı bir durum değil bazı acil müdahale ekiplerinin sevkiyle ilgiliydi. Bu atama yapmamızı engelleyecek bir durum değildi” açıklamasında bulundu.

İçtüzüğün 62. Maddesi uyarınca Gönyeli Belediyesinin alt geçit projesi ile ilgili söz alan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ihaleye giren 3 firmadan en düşük olanın ihaleyi aldığını ifade etti.

Gündüz, “Dere yatağından alınacak stabilizenin ücretsiz olacağını; eğer diğer iki firma bilmiyorsa bu eşitsizlik olur. Eğer aksi söz konusuysa sorun yok” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Gündüz’ü yanıtladığı konuşmasında, stabilizelerin ücretli mi ücretsiz mi olacağı kararının yasaya göre Kaymakamın takdirinde olduğunu belirterek, “Bize ücretsiz olmalıdır” ifadesini kullandı.

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