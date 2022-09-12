Kıb-Tek yakıt ihalesi iptal oldu...
Merkezi İhale Komisyonu'nun bir süre önce çıktığı ihale iptal edildi.
Kıb-Tek'e yakıtın elden alınması bekleniyor...
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bugün yapılacak 200 bin tonluk akaryakıt ihalesi ertelendi. Daha önce gerçekleştirilen ancak iptal edilen ardından da canlı yayında yapılacağı kaydedilen ihale aniden ertelendi. Yeniden çıkılan ihalenin pazarlık usulü, açık arttırma ile yapılacağı ve ‘canlı yayınlanacağı’ kaydedilmişti.
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