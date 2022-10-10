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KIB-TEK Yakıt İhalesi Yeniden Durduruldu

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Rekabet Kurulu'na yapılan itiraz nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt alım ihalesiyle ilgili süreç, Rekabet Kurulu tarafından durduruldu.
KIB-TEK Yakıt İhalesi Yeniden Durduruldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu akaryakıt ihalesi yeniden durduruldu.

Bu hafta yapılması planlanan pazarlık usulü Fuel-Oil Temini ve Taşıma İhalesi rekabet kuruluna yapılan itiraz nedeniyle ihale ile ilgili süreç rekabet kurulu tarafından durduruldu.

Avcıoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde: 

287/2022 no'lu Kıb-Tek'in 150,000 ± 20% Metrik Ton Akaryakıt (Fuel-Oil ) Temin ve Taşıma İhalesi yine, yeni, yeniden BADDOS OLDU!

Merkezi İhale Komisyonundan yapılan duyuru şu şekilde;

"REKABET KURULUNA YAPILAN İTİRAZ NEDENİYLE İHALE İLE İLGİLİ SÜREÇ REKABET KURULU TARAFINDAN DURDURULMUŞTUR."

UBP-DP-YDP Hükümeti göreve geldiğinden beridir, onlarca kez SÖZDE İHALEYE çıkılmış, Kötü Yönetim ve Rant Paylaşmışları sebebiyle hiçbiri sonuçlandırılmamış, bu bahane edilerek defalarca yapılan İHALESİZ, ADRESE TESLİM Doğrudan Alımlarla ise Kıbtek ve Vatandaş Milyonlarca Lira ZARARA UĞRATILMIŞTIR.

Görünen o ki, Kötü Yönetim ve Rant Paylaşımı sebebiyle İhalesiz, Adrese Teslim Doğrudan Alımlar devam edecek, oluşan zararların faturası ise yine vatandaşa kesilecektir.

Daha önce de söylediğimiz gibi:

#YARGILANACAKSINIZ

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