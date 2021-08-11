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KIB-TEK Yakıt İHALESİNDE rantı kim yiyecek? Arıklı ne diyecek? İhale yeniden mi iptal olacak?

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KIB-TEK Yakıt İHALESİNDE rantı kim yiyecek? Arıklı ne diyecek? İhale yeniden mi iptal olacak?
KIB-TEK Yakıt İHALESİNDE rantı kim yiyecek? Arıklı ne diyecek? İhale yeniden mi iptal olacak?

Bugün yapılan Kıb-Tek akaryakıt taşıma ihalesinde 28 USD olan ton başına rayiç bedelin yanına bile yaklaşılmadı.

İşin ilginç tarafı doğrudan alımda 30 doların altına inen TPIC şirketinin 35,91 $ taşıma ücreti için fiyat atmış olması oldu.

Bir diğer şirket ise ihaleye 33,38 USD fiyat attı.

Arıklı dün yaptığı röportajda BU RANTI SİZE YEDİRTMEYECEĞİM açıklaması yapmıştı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Ses Kıbrıs'a yaptığı açıklamada  "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarından bu hizmeti alacağım ama size bu rantı yedirmeyeceğim. Çatlasanız da patlasanız da bütün medyayla üzerime gelseniz dahi bu rantı size yedirmeyeceğim. Bu kadar açık ve net söyleyeyim” demişti.

 

İşte o açıklama;

“BU RANTI SİZE YEDİRMEYECEĞİM”

Akaryakıt ihalesi ile ilgili son durum hakkında da açıklama yapan Arıklı, CTP Milletteki Salahi Şahiner’i kastederek, “Sen vurguncuların avukatlığını yapıyorsun. KIB-TEK Araştırma Komisyonu’ndaki tavrı tutanaklarda var, onları arkadaşlar çıkartırdım. Orada resmen bu adamların avukatlığını yapıyor. TPİC üzerinde ısrarla şaibe oluşturmaya çalışıyorlar. TPİC, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’nın bir alt kuruluşu. Kendisine götürüp en sonunda belgeleri verdim. Devlet kuruluşu rüşvet mi yer? Devlet kuruluşu rüşvet mi dağıtır? Elbette TPİC sevdam kaynaklanacak. Neticede Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kuruluşu. Özel bir firma olsa istediğinizi söyleyin. ‘Yazılımı niye ihaleye çıkmadın?’ Diye soruyorlar. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Arkadaşlar size bu parayı yedirmeyeceğim. Size bu rantı yedirmeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarından bu hizmeti alacağım ama size bu rantı yedirmeyeceğim. Çatlasanız da patlasanız da bütün medyayla üzerime gelseniz dahi bu rantı size yedirmeyeceğim. Bu kadar açık ve net söyleyeyim” dedi.

 

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KIB-TEK'in yakıt ihalesi yine yılan hikayesi!

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