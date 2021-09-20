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KIB-TEK Yakıt ihalesine, 3 teklif atıldı! TPIC elendi!

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KIB-TEK Yakıt ihalesine, 3 teklif atıldı! Bu kez ihale ile alınabilecek mi?
KIB-TEK Yakıt ihalesine, 3 teklif atıldı! TPIC elendi!

KIB-TEK Yakıt ihalesine, 3 teklif atıldı! Bu kez ihale ile alınabilecek mi?

Merkezi İhale Komisyonu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ihtiyacı olan 150 bin ton akaryakıt için açılan ihale son buldu.

MİK Başkanı Halis Üresin iki geçerli teklif olduğunu kaydetti, teklifler açıklandı

Koral Enerji Ltd. 36.89 dolar teklif verirken, Sideral Ltd 33.23 dolar teklif verdi.

 

TPiC ELENDİ

 TPiC firmasının teklifi ihaleden elendi.

Firma yetkilisi itirazda bulundu ancak sonuç değişmedi. 

MİK Başkanı Halis Üresin, “Biz ihaleyi sonuçlandırdık. Akaryakıt temin ve taşıma ihalesi için 3 firma teklif verdi. TPiC elendi. İlk aşamada doldurması gereken evrak doldurulmadığı için elenmiştir. Toplantı şu an bitti. Bilir kişi raporları yazılacak ve nihai sonuca gidilecek. Amacımız elden alımın önüne geçmektir” dedi.

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