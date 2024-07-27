  • BIST 10891.42
  • Altın 2529.106
  • Dolar 32.8951
  • Euro 35.7068
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Kıb-Tek yarın Lefkoşa’da altyapı çalışması yapacak

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yarın Taşkınköy bölgesindeki Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde elektrik altyapı çalışması yapılacak.
Kıb-Tek yarın Lefkoşa’da altyapı çalışması yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yarın Taşkınköy bölgesindeki Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde elektrik altyapı çalışması yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne girişler trafik ışıkları yerine ışıklara gelmeden önceki sokak olan Park Sokak’tan yapılabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmalar tüm gün süreceğinden dolayı çalışmalar sürecinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uymaları istendi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören ve resmi geçit yapıldı20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:22
  • Bir kilo 132 gram uyuşturucuyla yakalandı19 Temmuz 2024 Cuma 15:21
  • Pazarlamacıdan büyük vurgun19 Temmuz 2024 Cuma 15:18
  • Mehmet Akif Caddesi’nde kanalizasyon çalışmaları  25 Temmuz Perşembe başlıyor19 Temmuz 2024 Cuma 12:40
  • 20 Temmuz’da resmigeçit töreni dolayısıyla tören güzergahı trafiğe kapatılacak19 Temmuz 2024 Cuma 09:39
  • Mehmet Dursun için Lefkoşa’da “Yaşam Destek Konseri” düzenlenecek18 Temmuz 2024 Perşembe 08:51
  • Mehmet Harmancı, eski Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat çalışmalarına ilişkin görüşleri dinledi18 Temmuz 2024 Perşembe 08:37
  • Değirmenlik bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi18 Temmuz 2024 Perşembe 08:34
  • Dikkat... Yarın Lefkoşa'da bu bölgeler elektriksiz kalacak...17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:57
  • Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden yol kapama duyurusu...17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti