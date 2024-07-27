Kıb-Tek yarın Lefkoşa’da altyapı çalışması yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yarın Taşkınköy bölgesindeki Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde elektrik altyapı çalışması yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne girişler trafik ışıkları yerine ışıklara gelmeden önceki sokak olan Park Sokak’tan yapılabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmalar tüm gün süreceğinden dolayı çalışmalar sürecinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uymaları istendi.